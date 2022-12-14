【世界盃2022】英格蘭威爾士球迷被讚守規矩 卡塔爾禁酒得力？

卡塔爾政府在世界盃舉行前突然「轉軚」，宣布比賽場地全面禁酒。英國警方負責足球事務的部門大讚，今屆世界盃上英格蘭及威爾士球迷十分守規矩，暫時仍未有人在卡塔爾被捕，相信與當地場館全面禁酒有關。

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英格蘭上周末不敵法國止步8強後，英國警方完成在卡塔爾安全工作。負責人﹑柴郡（Cheshire）警長羅伯斯（Mark Roberts）表示，今屆賽事為止未有任何一宗英國球迷相關案件，亦無英國國民在當地被捕。

羅伯斯盛讚，英格蘭與威爾士球迷今屆表現值得嘉許。羅伯斯指今年有兩支英國球隊進入分組賽，警力負擔較上屆重，但最終仍然無人被捕。上屆俄羅斯世界盃期間，英國共3人被捕。

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羅伯斯坦言，認為卡塔爾全面禁止在比賽場地飲酒對今屆賽事兩隊球迷有「好表現」有一定程度影響。自2022世界盃開始以來，英國本土發生共531宗足球相關事故，當中150宗發生在對法國的8強比賽日。其中有115宗足球相關被捕案件，多數出現在允許飲酒的場地。

卡塔爾政府在開賽前不足兩日時突然宣布，禁止在世界盃所有場館販賣酒精飲品。有指因卡塔爾王室向國際足協（FIFA）施壓，要求比賽場地全面禁酒。

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責任編輯：吳漢培