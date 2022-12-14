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【小米1810】小米王翔：全球擁有逾2.9萬項專利　一向持雙贏、可持續原則拓知識產權生態

股市 13:34 2022/12/14

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【小米1810】小米王翔：全球擁有逾2.9萬項專利　一向持雙贏、可持續原則拓知識產權生態

小米集團 （01810） 發布知識產權白皮書，小米合夥人兼總裁王翔表示，集團自成立而來不斷投入研發，截至9月底，小米全球擁有逾2.9萬項專利，全球5G標準專利排名第13位，並有份參與國內外逾140項標準項目。

王翔提到，手機產品涉及數以萬計的零件，沒有公司能夠單靠自己技術去生產，反映行業必須互相依靠各方技術。王翔指，合作以及規則對於知識產權極其重要，小米一向尋求共贏，長期可持續的知識產權夥伴，冀推動技術進步以及普及技術。

小米在2010年成立，王翔透露，集團成立至今全球曾涉逾100宗知識產權挑戰及訴訟，而小米積極回應訴訟、開放合作、多元共贏等方式支撐小米拓展。王翔多次強調，市場追求「零和遊戲」並不可行，各方應合作才能推動生態發展。

上周內地手機品牌華為及OPPO簽訂全球專利交叉許可協議，問及小米與其他內地廠商合作，小米集團法務部總經理劉振指出，由於同行間專利協議差異較大，而且內容具保密性，故難以直接參考，但強調小米與不同廠商合作「不盲從跟風」。

近年知識產權糾紛增加，當中部分涉及政治層面，劉振表示，公司不會刻意迴避，雖不會以對抗為目的，但對於騷擾性訴訟仍會持強硬態度，然而公司原則仍是雙贏以及可持續發展。劉振透露，小米亦持續進行知識產權收購，加快技術效率及時間。

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記者：李哲毅

港股 小米集團－W（01810）

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