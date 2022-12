劍橋詞典更新女性一詞定義 加入跨性別者引爭議

全球社會日漸關注「女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別」(統稱LGBT)等性小眾群體權益。英國《劍橋詞典》早前更新「女性」一詞定義,加入跨性別者亦為女性,獲LGBT群體讃揚,但就有保守派人士批評此舉為抹殺女性。

《劍橋詞典》更新了「女性」(Woman)一詞定義,形容為一個被認為是女性及以女性身份生活的成人,包括出生時為不同性別者。

「女性」一詞的例句包括:

瑪麗是一名出生時被指定為男性的女性。

(Mary is a woman who was assigned male at birth.)

她是第一位當選為國家公職的跨性別女性。

(She was the first trans woman elected to a national office.)