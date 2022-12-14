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劍橋詞典更新女性一詞定義 加入跨性別者引爭議

環球社會熱點 13:32 2022/12/14

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全球社會日漸關注「女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）等性小眾群體權益。英國《劍橋詞典》早前更新「女性」一詞定義，加入跨性別者亦為女性，獲LGBT群體讃揚，但就有保守派人士批評此舉為抹殺女性。

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《劍橋詞典》更新了「女性」(Woman)一詞定義，形容為一個被認為是女性及以女性身份生活的成人，包括出生時為不同性別者。

「女性」一詞的例句包括：

瑪麗是一名出生時被指定為男性的女性。

（Mary is a woman who was assigned male at birth.）

她是第一位當選為國家公職的跨性別女性。

（She was the first trans woman elected to a national office.）

《劍橋詞典》同樣更新了「男性」一詞的定義，涵蓋了出生時非該性別者。

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上述改動於網絡掀起爭議，保守派報章專欄作家Rita Panahi批評《劍橋詞典》將語言領域割讓給激進左派。

天主教作家Mary Rooke更炮轟《劍橋詞典》背叛真相，聲稱要阻止他們抹殺女性。

不過跨性別者和非二元性別團體The Beaumont Society就力撐支持《劍橋詞典》，稱詞典有關性別的定義清晰正確。

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責任編輯：鄭錦玲

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