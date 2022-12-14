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【油價走勢】高盛調低明年上半年布蘭特油價預測至百美元以下　原油的結構性上升周期僅屬暫停

宏觀解讀 13:24 2022/12/14

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國際油價過去一個月累跌20%，高盛指，油價最新跌勢已抵銷今年來所有升幅，而隨宏觀經濟前景憂慮加深，市場關注衰退下的原油需求量，加上原油市場進入季節性淡季，預期今年第四季及明年第一季供應將分別過剩160萬桶及130萬桶，減低冬季油價急升的風險。

現時原油市場的弱勢僅屬短暫，而且已大致反映內地經濟活動停滯及俄羅斯原油市場的影響，但現時情況將出現逆轉。以布蘭特期油目前約77美元計，已反映未來6個月俄油產量持平，以及內地日均需求減少50萬桶的悲觀預測。

環球經濟衰退預期下，高盛下調明年首季及第二季布蘭特油價預測，由每桶110美元，分別降至每桶90美元及95美元，並料第三季及第四季將回升至每桶100美元及105美元。

長遠仍看好油價前景

不過，高盛長遠仍看好油價前景，隨中國逐步復常，及恢復國際旅遊，加上油企投資不足，美國及油組成員國以外的原油產量未來4年逐步下跌，令油企的額外產能跌至歷史新低，因此該行預期布蘭特期油於2024年會回升至105美元。

高盛認為，目前原油的結構性上升周期僅屬暫停，油價波動性上升及美元強勢將導致金融市場投資不足，令原油出現與2000年初不同的周期，但即使投資不足，仍看不到油企有意大幅增加資本開支的意願。

相關文章：【油價上限】歐盟同意對俄羅斯海運原油設於每桶60美元價格上限　最快下周生效

相關文章：【國際油價】美國財長耶倫：G7對俄油實施價格上限令中國受益

編輯：陳韻妍

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經濟 商品 大行報告 期貨 經濟衰退 俄羅斯 美國 布蘭特期油

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