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【Tesla新功能】Tesla娛樂系統更新　支援Apple Music+可打麻雀

科技 15:23 2022/12/14

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Tesla近日就提早發布聖誕節更新禮包，為車載娛樂系統作出更新。

踏入12月，聖誕節又快將來到了！電動車巨頭Tesla近日就提早發布聖誕節更新禮包，為車載娛樂系統作出更新。而是次最受觸目的，莫過於Apple Music正式登陸Tesla的車載娛樂系統！

【電動貨車】首批Tesla電動貨車Semi　延期3年終交付

【電動車】Tesla擬重新設計Model 3　降低生產成本

據外媒Electrek報道指，加拿大 Model 3 SR+車主日前收到通知，指出Tesla系統最新的2022.44.25 版本中，車主可以登入到Apple Music帳號並使用相關服務。意味著Tesla車主現在除了可以在Tesla直接使用Spotify 和Tidal串流音樂服務外，也可以使用Apple Music。

據悉，車主只要透過Application Launcher選擇Apple Music，然後再用手機掃描QR Code，即可以Apple ID登入。不過值得一提的是，車輛必須具備頂級連線功能，才能夠在行動網絡中使用Apple Music。

另增麻雀遊戲、寵物模式

除此之外，新遊戲「Mahjong」也正式新增至Tesla車載娛樂系統，相關遊戲主要是「四川省」玩法的麻將，玩家可在選擇相同的兩張麻雀消除，將所有麻雀消除就代表完成。另外，新系統也包括更新新版寵物模式，車主不僅可以讓寵物留在車上吹冷氣，還可透過車內攝影機，從手機上確認寵物在車內的狀況。

不過，要留意是次更新並非全球車主可同時獲得，尚未獲得更新通知的車主，就仍要再稍等一下了！

【電動車大戰】對抗Tesla　Sony、Honda聯手擬將PS5整合到電動車

責任編輯：曾曉汶

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