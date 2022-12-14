▲ 【國泰293】國泰航空11月載客量增6.5倍、日本航班載客率逾86% 惟客運力只達疫情前27%

國泰 （00293） 公布11月份客、貨運量數據，上月載客量52.68萬人次，按年增加652.1%，但較疫情前下跌79.9%，日均載客人次進一步升至1.76萬水平，客運運力雖按月增長約16%，但整體只為疫情前水平的27%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，國泰航空正繼續增加客運航班運力及恢復更多航點，包括12月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班，以及2023年1月份恢復布吉及名古屋航班，預計前往日本及東南亞等旅遊熱點需求會延續至農曆新年假期。

市民出遊意欲持續改善 看好取消黃碼吸引旅客

林紹波提到，11月市民出遊的意欲及需求持續改善，回港探訪親友的客運量亦有增長，尤其是北美、歐洲和西南太平洋出發的長途乘客。林紹波透露，日本是上月乘客量之冠的目的地，航班載客率更高達86%。

政府周三起取消疫苗通行證黃碼限制，變相進入0+0。國泰認為，有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復。

內地貿易活動受限 11月貨運量按年少23.8%

貨運方面，林紹波直言，儘管11月開始傳統貨運旺季，月內貨運需求按月平穩，11月運載10.31萬公噸貨物，按年少23.8%，按月減約 6%，而貨運運力按年減11%，按月則跌約2%，整體而言，貨運運力約為疫情前64%的水平。

林紹波解釋，內地生產及貿易活動仍然受限，輸往美洲的電商產品在黑色星期五購物旺季前後略有增加，而亞洲地區航線的貨量增長則較為短暫，同時南美洲、澳洲及新西蘭的新鮮產品空運需求相對強勁。國泰預計，空運市場短期内仍面臨挑戰，直至內地的供應鏈轉趨穩定及主要消費品市場有補充庫存的需要。

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編輯：李哲毅

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