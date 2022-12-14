參議員魯比奧提新法案 尋求在美禁TikTok等平台

社交平台TikTok在美國引起安全憂慮，多州已禁用政府設備使用該平台。共和黨籍佛羅里達州參議員魯比奧更提交一項新法案，尋求在美國全面禁TikTok等。

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魯比奧（Marco Rubio）周二（13日）與共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）及民主黨眾議員克里希那穆提（Raja Krishnamoorthi）提交這項跨黨派法案。

法案要求對每月用戶最少100萬、位於外國對手國家或受這些國家影響的社交媒體公司設限，禁止公司在美國的交易。

美國目前列為外國對手的國家包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和委内瑞拉。

TikTok符合上述條件，魯比奧特別將TikTok及其母企字節跳動列為指定企業。

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魯比奧發表聲明，批評聯邦政府仍未採取行動保障美國用戶免受TikTok威脅，指美國不應再浪費時間與TikTok談判，該是時候徹底禁止TikTok。

TikTok發表聲明，形容部分美國國會議員並未鼓勵政府結束對TikTok的國家安全審查，反而推動一項出於政治動機的禁令，事件令人不安。

TikTok發言人形容法案完全無助促進美國國家安全，公司將繼續向國會議員介紹其制定的計劃，以進一步保障在美平台。

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責任編輯：鄭錦玲