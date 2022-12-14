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【世界盃2022】克羅地亞大敗無緣決賽 37歲老將摩迪黯然落淚

環球社會熱點 12:30 2022/12/14

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世界盃4強首仗於香港時間周三（14日）開打，結果由球王美斯帶領的阿根廷輕鬆擊敗克羅地亞，首先闖入決賽。克羅地亞老將兼王牌摩迪在落敗後不標掩臉流淚，對手兼前隊友迪馬利亞亦上前安慰。

【世界盃2022】美斯狠批能力不足 8強狂派黃牌球證提早回國 【下一頁】

阿根廷憑前鋒艾華利斯（Julian Alvarez）梅開二度，加上美斯（Lionel Messi）首開紀錄的12碼，輕鬆以3比0完勝克羅地亞。阿根廷亦繼2014年後，事隔8年再次殺入決賽，同時亦打破克羅地亞連續兩屆入決賽的美夢。

克羅地亞主力摩迪（Luka Modric）已年屆37歲，今次世界盃大有可能是他最後一次參賽。球隊最終止步4強後，摩迪亦不禁在場中落淚。曾經同效力西甲豪門皇家馬德里的隊友，阿根廷中場迪馬利亞（Angel Di Maria）亦前來安慰摩迪。

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【世界盃2022】哈利簡尼學射12碼舊片爆紅 法國網民狂抽水 【下一頁】

摩迪賽後雖然批評球證的表現，但亦大方祝福對手美斯，希望對方能成為最終冠軍，直稱美斯是足球史上最佳球員，值得成為世界盃冠軍。摩迪亦稱季軍戰不是「懲罰」，指球隊會調整好狀態，爭取勝利告別世界盃。

香港時間周四（15日）凌晨將舉行另一場4強，法國與摩洛哥的勝方將是下周日（18日）決賽阿根廷的對手。敗方將在周六晚（17日）出戰季軍戰，對陣克羅地亞。

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責任編輯：吳漢培

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