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【ESG策略】AI調溫減耗電　自動化智能照明控制

科技 12:59 2022/12/14

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香港電訊於自家一半機樓部署能源管理系統，包括為傳統BMS系統接入人工智能盒子，升級自動化管理。（彭振濠攝）

各地法規對企業在ESG（環境、社會及企業管治）的要求增加，節能減排是大勢所趨，各行業近年都尋求解決方案，尤其是跨國企業，要附合各地法規要求更是重要。

顧問機構Deloitte早前就發表報告稱，香港的建築物佔整個城市電力消耗9成，佔碳排放量6成以上。意味着提高現有建築物的能源效率和減碳，對實現香港2050年碳中和具關鍵作用。

【雲端轉型】雲轉型挑戰大　法規、成本要考量

據了解，現時的政策目標是到2050年，商業建築用電量比2015年下降3至4成，住宅用電量下降2至3成。報告亦預期，香港特區政府將繼續加強監管，包括對建築物和電器的監管，並推廣大數據和人工智能（AI）等管理技術，並計劃在2025年之前提高法定標準，以減少用於冷卻的電力消耗。

香港電訊商業客戶業務總處新興科技高級副總裁黃港生（左）表示，近年建築行業對能源管理技術需求增加。右為香港電訊工程部網絡規劃及營運主管鄺偉銓。（彭振濠攝）

物業節能減排 預2至3年回本

面對政策及市場改變，建築行業對ESG技術有需求是正常發展，加上行業近年數碼轉型，商業大廈、商場或住宅物業，在引進節能減排方案時，可減省1至2成日常成本，提供相關服務的香港電訊商業客戶業務總處新興科技高級副總裁黃港生指出，客戶投資技術時，會預期在24至36個月收回成本。

他又稱，香港電訊在2020年時已推出相關服務，不過近年本港企業對ESG需求增加，尤其是預期電力成本會持續增長，加上法規遵循，查詢有增無減。南豐集團及裕華國貨於2020年時亦採用了相關的綠色建築方案，目標是實現綠色發展。黃港生表示，他們會提供由諮詢到設計，實施到管理服務，再按客戶要求制定方案。

【智能法院】中國法院3年內加入AI系統　稱有效提高司法管理水平

AI盒子 雲端電腦分析數據

新建築物要部署ESG技術可由零開始，但現有建築物又如何部署呢？黃港生舉例，傳統的物業管理系統（BMS）只能提供數據，未能分析及自動化，而接上該公司提供的人工智能盒子，可將數據傳到雲端電腦作分析，再按數據情況作調整，如溫度、電力等控制。他續指，香港電訊就在旗下一半機樓安裝能源管理應用方案，於2022年已省掉2,500萬度電。

在考慮建築物能源管理方案時，黃港生就提到可考慮以下4組方案，包括：

1)人工智能能源管控：減少冷水機組系統耗電量，可根據天氣及實際情況預測最佳溫度，向智能大廈管理系統發出指示，以控制冷水機組設備，調節出最佳空調溫度。

2)量子能源優化器：該設備可接駁到大廈的配電系統，透過專利量子優化技術（QOT）調節電子流動，減低配電期間電子碰撞，減少因散熱而造成的能量損失，每年可省1成電量消耗。

3)物聯網感應器：常見的物聯設備，透過收集溫度數據，再接駁如5G及或ZigBee網絡，自動化進行智能空調及照明調控。

4)太陽能板：在大廈天台設置太陽能板，吸收熱能產生可再生能源自用。

記者：彭振濠

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