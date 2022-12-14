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【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽

科技 12:01 2022/12/14

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蘋果（Apple）今（14日）宣布，向全球用戶推出iOS 16.2系統更新。

各位果粉期待已久的Apple Music功能正式殺到！蘋果（Apple）今（14日）宣布，向全球用戶推出iOS 16.2系統更新。而是次的iOS 16.2更新有不少新功能及改善，當中包括：「Freeform」協作App以及Apple Music唱K功能等，就讓本報整理10大重點，讓各位讀者知道iOS 16.2有哪些新功能及改善！

【Apple Music唱K】iPhone SE 2將不支援「Apple Music即唱」功能　iPad需要採用A13以上芯片

1） 加入協作App「Freeform」

全新的「Freeform」app即日起在最新版本的iOS、iPadOS 及 macOS上向用户提供，Freeform最大特色是可以無限延伸畫布，無任何邊際與限制，用戶可以在白板上自由地移動；另外也可與其他用戶共享編輯，上傳檔案、照片、新增便條等。

    點擊圖片放大
    +2

2） 加入Apple Music唱K功能

一如外界所料，「Apple Music即唱」功能正式登場！全球Apple Music訂閱用户可在iPhone、iPad及Apple TV 4K上體驗。主要功能包括：

  • 可調整人聲：在Apple Music收錄的數百萬首歌曲中，用戶可以跟著原唱聲音伴唱、自己主唱，或是混合伴唱，亦可控制歌曲的人聲音量。
  • 實時歌詞：用户可利用動畫歌詞高唱心水歌曲，動畫歌詞會隨歌唱聲節奏起舞。
  • 背景人聲：同步唱出的人聲可與主唱分開顯示，讓用户更容易跟唱。
  • 同框對唱：畫面兩側會顯示多位歌手，讓用户更輕鬆跟唱對唱或合唱歌曲。

（蘋果官方圖片）

至於新功能推出時的廣東歌歌單，就包括MC張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、Mirror《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、柳應廷《狂人日記》、陳卓賢《留一天與你喘息》、鄭欣宜《先哭為敬》、Dear Jane《銀河修理員》、莫文蔚《呼吸有害》、張敬軒《百年樹木》等。

3）iCloud 進階資料保護

啟用此功能後，系統將採用「端對端加密」的方式確保用戶iCloud資料，只會在受信任的裝置上解密，連蘋果官方都無法存取相關資料！用戶將可以在「設定」 >「Apple ID」>「iCloud」>「進階資料保護」裡看到這個新功能。不過，此功能會先開放予美國用戶，2023年初才會陸續開放給全球使用者。

4）iPhone永遠顯示隱藏桌布及通知

蘋果在iPhone 14系列加入了Always On Display 永遠顯示功能，不過就有部分用戶投訴，此功能顯示的資訊太過清晰，造成不變。因此在iOS 16.2中，蘋果就加入了更多的選項，不再只能選擇開啟或者關閉永遠顯示功能。

更新iOS 16.2後，用戶除了可選擇「開啟/關閉」之外，還可以個別選擇關閉桌布，或者關閉通知。當開啟永遠顯示功能，但把桌布和通知關閉後，關閉手機屏幕時就只會看到時鐘和 Widget小工具的內容。

5）AirDrop限制

更新iOS 16.2後，蘋果用戶若要使用AirDrop，就不能再向所有人無限制地傳送無壓縮檔案或照片，一次只能使用10分鐘，超過該時限後可向聯絡人傳送。

6）支援Game Center同播共享

最新的iOS 16.2版本支援 「同播共享」Game Center的多人遊戲，用戶可以與FaceTime通話中的成員遊玩，「動態」小工具更可讓用戶直接從主畫面，查看朋友們在玩的遊戲和遊戲成就。

7）「家庭」App 加入「家庭升級項目」

家庭App添加了最新的功能——「家庭升級項目」，提高HomeKit的相容性，也支援最新的家庭自動化通用協議Matter。

8）鎖定畫面加入「服藥」、「睡眠」等Widget健康小工具

若用戶有在「健康」App中加入了「服藥」提醒，更新到 iOS 16.2 後，就可以把「服藥提醒Widget小工具」加入到iPhone 鎖定畫面上；同時若有把睡眠資料連接到「健康」App，更新到 iOS 16.2 後，也能把睡眠小工具放在iPhone鎖定畫面，用戶可快速查看前一晚的睡眠狀態及週期。

9）Siri無聲回應

更新到iOS 16.2之後，用戶可以開啟「Siri 無聲回應」功能，讓 Siri 無聲回應你，或以文字的方式回覆，減少Siri突然發聲的尷尬。若要啟用這個新功能，只要點進「設定」>「Siri 與搜尋」 >「Siri 回應」，並將語音回應就可以改成「偏好無聲回應」。

10）改善iPhone車禍偵測

由於早前有不少用戶投訴，iPhone車禍偵測過於敏感，玩過山車也有機會觸發車禍偵測功能。因此在iOS 16.2更新中，蘋果調整了iPhone 14系列車禍偵測功能的觸發時機，可以更精準的判斷車禍。

責任編輯：曾曉汶

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