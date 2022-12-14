【反壟斷】傳蘋果允許iOS安裝第三方應用商店　應對歐盟新規定

▲ 據《Bloomberg》報道，蘋果正計畫讓iOS用戶安裝App store以外的第三方應用商店，以應對《數字市場法案》的要求。（法新社）

歐盟近年持續收緊對科技公司的監管，於今年通過的《數字市場法案》（DMA, Digital Markets Act）更提出反壟斷措施，限制科技巨頭的不正當競爭行為。為應對歐盟新規定，有消息指蘋果（Apple）最快會在明年的iOS 17更新中，允許安裝第三方應用商店。

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一直以來，蘋果只允許iPhone和iPad用戶透過旗下App Store下載應用程式。但據《Bloomberg》報道，蘋果正計畫讓iOS用戶安裝App store以外的第三方應用商店，以應對《數字市場法案》的要求。

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該法案要求在2024年3月6日之前，蘋果必需在iOS上允許第三方應用商店供用戶選擇，同時還要求開放「側載」（Sideloading），即用戶可繞過App Store，在手機系統中自行安裝第三方開發的應用程式。

不過，蘋果即使作出以上改變，但仍會保留控制權及加入一些附帶條件，包括只會在歐洲提供這些變更，又或只允許安裝經批准的應用程式等。

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責任編輯：陳卓賢