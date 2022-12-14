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【內房危機】世茂據報擬對旗下5項債券展期四年　將分期償付本金及利息

股市 11:26 2022/12/14

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【內房危機】世茂據報擬對旗下5項債券展期四年　將分期償付本金及利息

據內媒引述消息人士報道，世茂 （00813） 計劃對旗下5項公司債進行統一展期4年至2026年12月，期間將分期償付本息。

世茂股份旗下的上海世茂股份有限公司旗下共發行5項債券，分別為19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3和20世茂G4。

消息人士表示，展期後，各只債券維持原利率不變，未付的利息將以資本化形式計入本金。對於展期後的利息支付，世茂方面解釋，為緩解展期後公司前期資金壓力，設置展期後第一年利息將於2024年3月及2024年6月各支付50%；第二年利息於2025年3月及2025年6月支付50%；2024年12月後利息按年支付。

另外，公司最後兩年會分9期支付本息，自2024年12月份到2026年12月，每三個月支付2%、6%、10%、10%、12%、15%、15%、15%及15%的本金。

同時，世茂將對5項債券新增資產股權質押增信，並設置增信項目第三方機構現金流監督機制，增信資產包括世茂三亞國際金融中心、紹興世茂廣場等項目的股權。

公司指，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證信息披露公平，維護投資者權益，根據相關規定，經公司申請，所有公司存續公司債券將自12月9日開市起停牌。

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