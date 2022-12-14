【英國王室】威廉公布聖誕賀卡全家福 5人牽手悠閒散步

聖誕節即將來臨，一眾英國王室成員陸續公布今年的聖誕節賀卡。英國王儲威廉王子夫婦近日公開今年聖誕賀卡設計，當中使用了一幅新的全家福。威廉夫婦在相中和他們3個子女牽手散步，5人皆身穿悠閒便服及面帶笑容。

哈里疑指控王室寧講大話保護威廉 慨嘆無同等待遇 【下一頁】

威廉（Prince William）夫婦採用的圖片由攝影師Matt Porteous操刀，在今年初攝於諾福克郡（Norfolk）。5人在一條小路上散步，喬治王子（Prince George）及路易王子（Prince Louis）分別牽著威廉及凱特（Catherine Middleton），而夏洛特公主（Princess Charlotte）則位居正中。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

3名小公主王子皆身穿短袖上衣及短褲，而威廉夫婦則身穿優先牛仔長褲，但5人皆面露笑容。發言人表示，威廉夫婦很高興和民眾分享新的全家福。

查理斯公布聖誕節賀卡 新相攝於英女王逝世前數日 【下一頁】

英國王室一直有在聖誕節發放新相的傳統，近年公布的相片風格更趨悠閒日常。威廉夫婦去年公布的聖誕相片則展示一家人度假的情景，5人在相中同樣皆穿悠閒裝。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀