【券商點睇】平安：估值修復與盈利上調驅動 恒指明年至少見23000

平安證券發表2023年展望報告指出，目前海外經濟衰退已成共識，美國聯儲局加息步伐有望放緩，內地經濟具有向上動能，中美關係或迎改善，多重利好有待進一步明確和加強，市場雖已有過一段反彈，但仍有較大上行空間，預計恒指明年高點將在23000至25000點之間。

【同場加映】青姐話：超級議息周 財息難兼收

該行認為，隨着能源價格的下跌和PPI的回落，以及經濟衰退帶來的需求端萎縮，2023年聯儲局加息節奏或將放緩；國內地產「三箭齊發」、國家對於基建的持續投資、疫情防控措施的優化等穩增長措施相繼出台助力內地經濟復甦。在中美關係趨於穩定的情況下，如果 2023年美國通脹出現趨勢回落，並導致美聯儲暫停加息、內地經濟企穩修復，預計港股有望實現估值修復行情，恒數有望實現25%左右的漲幅，收復23000點；若聯儲局提前開啟降息周期，港股則有望衝擊25000點。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

板塊方面，從估值修復的角度，該行推薦科技互聯網、可選消費與交運文旅；國企集中的金融地產、上游周期與公用事業板塊。至於盈利修復的角度，推薦製造業龍頭、醫藥創新藥以及新興科創龍頭。

【同場加映】溫股知新：大市如期趨波動 應市策略你要懂

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛