【經濟點睇】券商估明年或拉動3000億消費 國內多地發消費券谷經濟

據內地報道，國內多個城市趁放寬疫情措施之際，發放消費券，藉以谷經濟。廣州由12月8至19日，分三輪不間斷發放消費券共計3,000萬元（人民幣，下同），涵蓋輕茶餐飲、超市、電商、正餐住宿、百貨五大場景，面值從10元至100元不等。廣州官員介紹，市民可在三輪活動領取5張消費券，如果在第一輪領取了餐飲消費券，在接下來的兩輪活動裡，可以領取百貨、超市、電商等其他品類的消費券。

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除了廣州，深圳、武漢和福建等均有不同種類的消費券。商務部數據顯示，2021年最終消費支出對中國經濟增長貢獻率達65.4%，消費重新成為中國經濟增長第一拉動力。疫情以來，發放消費券已成為了提振消費信心、助力復工復產、促進經濟回暖的重要方式。中國人民銀行廣州分行數據顯示，截至5月7日，在今年首輪促消費中，廣東累計投放涉及金額6.07億元的政府消費券，拉動消費交易35.81億元，乘數效應十分明顯。

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開源證券報告指出，2022年消費券投向側重於汽車、家電等大宗消費。省級促銷政策和消費券中，汽車、家電、餐飲行業的覆蓋率分別為40.5%、32.4%、25.7%；城市促銷政策和消費券中，餐飲、汽車、家電行業的覆蓋率分別為44.9%、25.4%、24.1%。該行分析師表示，假設2023年發放消費券400億元，則可以拉動居民消費3,800億元，改善社會消費品零售額增速0.9個百分點。

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撰文：林衛