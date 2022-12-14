【行業點睇】水泥行業存在清庫壓力 防控優化下量升價跌

信達證券指出，據早前的中央政治局會議要點，隨着中國防疫政策優化，擴內需的節奏有望在明年加快，最近一周水泥需求回補已能夠印證疫情對於行業需求的影響逐步減退，持續看好明年政府類項目投資，尤其是開工端的提振。不過，最近一周全國水泥市場價格環比繼續回落，跌幅為1.4%，價格下調地區主要集中在華東、中南、西南和西北局部地區。

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該行認為，南方地區水泥需求量較上一周略有恢復，華東、華中和華南地區企業出貨率均有增加，但北方地區受淡季因素影響，需求繼續減弱。由於下游市場資金短缺持續，春節前期需求恢復空間有限，同時企業面臨年底清庫壓力，價格延續下行走勢。另磨機開工負荷有一定下降，除華北有輕微上升外，其他區域多數下降，需求總體減弱，磨機開工降低。截至12月8日，全國水泥開工率為35.5%，環比減少1.61個百分點。

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出貨率方面，截至12月9日，全國水泥出貨率為52.67%，環比增加3.36個百分點，其中華南水泥出貨率為7至8成，華東水泥出貨率為6至7成，西南、華中水泥出貨率為5至6成，而華北、東北、西北水泥出貨率不足3成，拖低了平均表現。

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撰文：林衛