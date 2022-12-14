美國11月通脹緩和 拜登預期物價到明年底恢復正常

美國通脹數據顯著放緩，11月核心通脹率僅增長0.2%，為超過一年以來的最低按月升幅。美國總統拜登讃揚目前的經濟政策奏效，並預期美國物價到了明年底會恢復正常。

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美國勞工部周二（13日）公布數據，顯示核心消費者物價指數（CPI）於上月升0.2%，為過去15個月以來最溫和按月升幅，按年升幅則為6%。

包含食品和能源價格的整體CPI則分別按月升0.1%和按年升7.1%，低於市場預期。

拜登（Joe Biden）於白宮發表演説，稱美國通脹率已經連降5個月。他形容通脹率需要時間逐步恢復至正常水平，而美國正過渡至更穩定的經濟增長。

他預期物價到了明年會恢復正常，甚至可能更早，但他不願意過於武斷作推測。他僅强調物價不會再往上，只會持續下降。

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不少美國人近月都受汽油及食品等必需品物價飆升困擾，拜登就安撫民眾指，正面經濟消息反映他的經濟政策奏效，並敦促美國人堅持到底。

拜登重申其目標很簡單，就是確保不影響經濟增長下控制油價、平抑通脹的同時維持勞動力市場彈性、改善職位和薪酬以帶來長遠更穩定的經濟。

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責任編輯：鄭錦玲