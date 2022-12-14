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【疫情指數】百度APP推「疫情指數」 覆蓋內地逾360個城市 輸入「地區名+疫情」了解實時動態

股樓投資 11:10 2022/12/14

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百度（09888）宣布，旗下百度APP正式推出「疫情指數」，該指數包括「百度健康問診指數」及「百度疫情搜索指數」，覆蓋全國31個省市自治區（不含港澳台）的360多個城市，用戶通過查詢「地區名+疫情」等關鍵詞，如「北京疫情」，即可了解疫情實時動態。

百度股價今日（14日）輕微向好，截至早上11時，新報115.6元，升1.3%，成交額1.8億元。

基於百度APP月6.34億活躍用戶、百度搜索日響應數十億次的搜索請求，百度「疫情指數」旨在為疫情未來趨勢研判，提供重要參考。

延伸閱讀：【大行點睇】高盛：內需股明年審慎樂觀 看好啤酒體育用品等7板塊 薦5股評級買入 潛在升幅最多35％【見下頁

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同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

據介紹，百度疫情搜索指數通過數據折線圖，能清晰反映大眾對新冠症狀、防疫物資等需求的搜索關注程度與持續變化情況。

百度疫情指數覆蓋全國360多個城市，近期備受關注的北京、石家莊、保定、邢台等地均可查到指數變化，而在一些較少關注的城市，也能看到相關趨勢。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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記者：李兆明

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北京 百度集團—SW（09888） 港股 疫情 經濟

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