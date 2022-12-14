【疫情指數】百度APP推「疫情指數」 覆蓋內地逾360個城市 輸入「地區名+疫情」了解實時動態

百度（09888）宣布，旗下百度APP正式推出「疫情指數」，該指數包括「百度健康問診指數」及「百度疫情搜索指數」，覆蓋全國31個省市自治區（不含港澳台）的360多個城市，用戶通過查詢「地區名+疫情」等關鍵詞，如「北京疫情」，即可了解疫情實時動態。

百度股價今日（14日）輕微向好，截至早上11時，新報115.6元，升1.3%，成交額1.8億元。

基於百度APP月6.34億活躍用戶、百度搜索日響應數十億次的搜索請求，百度「疫情指數」旨在為疫情未來趨勢研判，提供重要參考。

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據介紹，百度疫情搜索指數通過數據折線圖，能清晰反映大眾對新冠症狀、防疫物資等需求的搜索關注程度與持續變化情況。

百度疫情指數覆蓋全國360多個城市，近期備受關注的北京、石家莊、保定、邢台等地均可查到指數變化，而在一些較少關注的城市，也能看到相關趨勢。

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記者：李兆明