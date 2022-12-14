  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】中國鐵塔大升17%　獲三大中資電訊商租用通信鐵塔

股市 10:43 2022/12/14

分享：

分享：

【異動股】中國鐵塔股價大升　獲三大中資電訊商租用通信鐵塔

中國鐵塔 （00788） 將繼續向中移動、聯通和中電信提供通信鐵塔租賃等相關服務，股價大升17%，報0.96元，創近兩個月新高。

中國鐵塔與三大中資電訊商之原商務定價協議將於2022年12月31日屆滿，昨（13日）獲三大中資電訊商繼續租用通信鐵塔，並簽訂新服務協議。三者均簽訂新商務定價協議及服務協議，各期限為五年，自2023年1月1日起至2027年12月31日止。

中移動與中國鐵塔2023年度日常關聯交易預計上限金額人民幣1,000億元，佔中移動最近一期經審計淨資產絕對值的5%以上，且超過人民幣3,000萬元。

至於中電信與中國鐵塔2023年度關聯交易，預計年度上限為人民幣710億元，佔中電信最近一期經審計淨資產絕對值的 5%以上，且超過人民幣3,000萬元。聯通表示，中國鐵塔租賃確認之使用權資產之價值約為人民幣355億元。

中移動、聯通和中電信均是公司的主要股東，分別持有公司股本約27.93%、約 20.65%和約20.5%。

相關文章：

【中國鐵塔788】中國鐵塔首三季按年多賺21.7%　惟第三季業績不及去年

【內地電訊股】中移動10月5G客戶數增至5.71億　一文看清內地電訊商10月數據

【中資電訊股】中國聯通劉烈宏：集團累計打造逾千個5G全連接工廠項目　5G+工業互聯網將是互聯網發展新方向

編輯：姚卓然

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

5G 港股 異動股 電訊 中國鐵塔（00788） 電訊商

上一篇文章

【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案

下一篇文章

【2023展望】瀚亞投資：市場最壞時期已經過去　中資股的估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美通脹紓壓 納指漲1% 惟道指707點升幅縮至百點
【美股收市】美通脹紓壓 納指漲1% 惟道指707點升幅縮至百點
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂
【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款