【異動股】中國鐵塔大升17%　獲三大中資電訊商租用通信鐵塔

▲ 【異動股】中國鐵塔股價大升 獲三大中資電訊商租用通信鐵塔

中國鐵塔 （00788） 將繼續向中移動、聯通和中電信提供通信鐵塔租賃等相關服務，股價大升17%，報0.96元，創近兩個月新高。

中國鐵塔與三大中資電訊商之原商務定價協議將於2022年12月31日屆滿，昨（13日）獲三大中資電訊商繼續租用通信鐵塔，並簽訂新服務協議。三者均簽訂新商務定價協議及服務協議，各期限為五年，自2023年1月1日起至2027年12月31日止。

中移動與中國鐵塔2023年度日常關聯交易預計上限金額人民幣1,000億元，佔中移動最近一期經審計淨資產絕對值的5%以上，且超過人民幣3,000萬元。

至於中電信與中國鐵塔2023年度關聯交易，預計年度上限為人民幣710億元，佔中電信最近一期經審計淨資產絕對值的 5%以上，且超過人民幣3,000萬元。聯通表示，中國鐵塔租賃確認之使用權資產之價值約為人民幣355億元。

中移動、聯通和中電信均是公司的主要股東，分別持有公司股本約27.93%、約 20.65%和約20.5%。

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編輯：姚卓然

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