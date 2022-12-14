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【烏克蘭戰爭】美終援愛國者導彈 料本周宣布

環球政治 10:44 2022/12/14

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烏克蘭早前屢次向西方盟友要求增加軍事援助，加強防空能力降低俄軍空襲造成的破壞。美國官員透露，美方即將向烏克蘭提供愛國者導彈防空系統，惟決定仍待防長奧斯汀及總統拜登確認，相信最快本周公布。

普京取消舉辦年度會議 逾10年來首次 【下一頁】

多名美方官員向外國媒體聲稱，拜登（Joe Biden）政府正邁入向烏克蘭提供愛國者導彈（Patriot missile）防空系統最後階段，相信最快可在本周內公布消息。然而，計劃有待防長奧斯汀（Lloyd Austin）批准，再交予拜登簽署確實。

暫時未知確切供應數量，但官員指如援助計劃確定後，最快數日內可開始運送，烏軍人員亦會到美軍駐德國基地受訓，學習如何使用愛國者導彈防空系統。愛國者導彈防空系統與一般防空系統不同，需要更多人員投入操作，訓練時間或長達數月。

愛國者導彈防空系統被視為美軍其中一大最先進的防守系統之一，希望擁有的國家多不勝數。系統能夠有效防範洲際及巡航導彈與部分戰機的攻擊，因具備遠程及精準打擊能力，相信在烏克蘭部署亦有助烏軍抗衡俄國的空襲及導彈。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基罕見一日與3國領袖通話 將有重大宣布 【下一頁】

受俄軍早前接連多日空襲及導彈襲擊影響，烏克蘭多地出現能源短缺，在寒冬來臨前面臨供暖不足問題。烏方早前已多次提出，希望盟友供應更先進防空系統，力求阻止俄軍的攻勢。

曾在美國前總統特朗普（Donald Trump）政府負責對烏政策的退役美軍中校Alexander Vindman直言，美國援助愛國者導彈防空系統十分重要，將有助烏軍應對俄軍的挑戰。

五角大樓拒絕回應消息，烏方亦暫未有消息傳出。但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公室表示，烏方與華府在周二（13日）舉行高層軍事會談。

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責任編輯：吳漢培

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