【打擊恐怖主義】Meta發布新共享開源工具　可掃描及刪除虐待兒童內容  

▲ Meta強調，當更多企業參與HMA共享數據庫時，將會更有效、更全面去打擊網絡恐怖主義。（法新社）

網絡資訊繁多，除新聞和實用知識外，也充斥不少散播恐怖主義訊息的內容。為打擊不良網上資訊，Meta發布了共享開源工具「Hasher-Matcher-Actioner」（HMA），幫助企業和用戶瀏覽網站時，掃描及刪除恐怖主義、虐待兒童相關的內容。

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Meta表示，HMA是一個共享數據庫，當中包含不同用戶標記著違反規則和法律的圖像和影片數據。企業可透過使用HMA來創建和運行自己的數據庫，亦可使用由Meta提供的數據庫來涵蓋已知的不良內容，這樣就可在無需保存違規圖片或影片的情況下，通過該數據庫運行所有內容並進行過濾。

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Meta強調，當更多企業參與HMA共享數據庫時，將會更有效、更全面去打擊網絡恐怖主義，尤其在現今資訊四通八達的時代，不良訊息是很容易和快速地從一個平台，散播至另一平台。由於不少公司未有足夠的內部技術來發現和阻隔違規內容，因此HMA會是一個具有價值和潛力的工具。

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責任編輯：陳卓賢