【2023展望】瀚亞投資：市場最壞時期已經過去　中資股的估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平

▲ 【2023展望】瀚亞投資：最壞時期已經過去 中資股的估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平

瀚亞投資認為，通脹前景及其對貨幣政策的影響將在2023年繼續主導市場，但隨中國微調其防疫政策並為陷入困境的房地產行業推出更扶持措施，最壞時期已經過去，而基於估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平，隨中國明年重啟經濟，中資股具有上行空間。

瀚亞投資預計，中國將維持寬鬆的貨幣政策，利好中國債券表現，而隨政府微調防疫政策，同時推出更多房地產行業扶持措施，預計中國的經濟增長將在2023年第一季度觸底，中國將於明年上半年左右全面重啟，其國內生產總值增長率有機會由2022年的3%至4% ， 在2023年回升到4%至5%。

投資策略方面，該行看好能配合中國戰略目標，以及將受惠於中國結構性增長趨勢的行業，相信有關股票均能提供獲取超額收益的機會。

亞洲市場方面，瀚亞投資指，北亞市場將受惠於中國的經濟重啟，在供應鏈多元化及全球減碳週期帶動下，印度及東盟將繼續為投資者帶來多元化的投資機會。日本方面，過去數十年的企業重組取得成果，提高了企業的效率及盈利能力，預期日本股市在2023年及以後有顯著的上行空間。

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編輯：陳韻妍