▲ 【解構│中國經濟】大摩調高中國明年經濟增長預測至5.4% 「投資者的中資股持倉仍低、未完全反映復常之路」

內地放寬防疫措施的步伐較市場更快，加上政策全面放寬，摩根士丹利預期，中國明年經濟反彈力度會更強勁，因此調高中國明年經濟增長預測0.4個百分點至5.4%，較市場普遍預期的4.8%更高。大摩指，目前投資者在中國資產的投資倉位仍偏低，相信中國復常之路尚未完全反映在股市及外匯市場之中。

感染高峰會於農曆新年前後出現

大摩指，以Omicron傳染速度及內地放寬防控的力度來看，預期內地短期的確診人數將會明顯上升，而據其他經濟體的經驗，疫情高峰一般在確診個案爆發後9周出現，因此該行預期內地是次感染高峰會於農曆新年前後出現。

由於新冠疫情導致嚴重疾病或死亡的可能性已大減，大摩估計內地不會再收緊防控，但短期人員流動及經濟活動或會受影響，惟相信Omicron對需求的影響僅屬短暫。

「基於內地復常速度加快，預期明年3月底的人員流動會回復至今年6至7月水平，較該行早前估計的5至6月更早。」

大摩稱，維持MSCI中國指數「增持」評級，看好亞洲/新興市場股市，預期大市可進一步上揚。現時市場仍未完全反映中國復常的利好因素，投資者仍在尋找逢低買入的機會，相信隨明年企業盈利強勁反彈，會帶來估值重估，股票風險溢價及股本回報率也會改善，離岸人民幣料會繼續上揚。

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編輯：陳韻妍