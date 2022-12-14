【FTX】「薯條哥」遭美法院指控8宗罪　另巴哈馬法官駁回SBF保釋請求、續羈押至明年2月8日

▲ 【FTX】「薯條哥」遭美法院指控8宗罪

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）在巴哈馬被捕，並面臨美國刑事指控。根據紐約聯邦檢察官公開的8項獨立控罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。

起訴書提到，獨立控罪指SBF涉嫌證券欺詐、電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺詐美國，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。

當中，起訴書指，SBF故意並在知情的情況下「與其他人同意通過挪用這些客戶的存款並使用這些存款來支付 Alameda Research 的費用和債務來欺騙 FTX.com 的客戶」，又與他人合謀「通過向貸方提供有關 Alameda Research 財務狀況的虛假和誤導性信息」來欺騙 FTX 的貸方。

另外，SBF又與其他人合作，向政治候選人和委員會進行超過2.5萬美元年度上限的企業捐款，並以他人名義捐款以規避該限制。

至於SBF的律師Mark S. Cohen在一份聲明中提到，SBF正在與他的法律團隊一起研究這些指控，並考慮他所有的法律選項。

該案已由美國聯邦地區法官Ronnie Abrams受理。

此外，巴哈馬一名地方法官駁回SBF的保釋請求，稱應當繼續羈押SBF在巴哈馬直至2023年2月8日。此前，SBF代表律師表示，希望客戶SBF能以25萬美元現金的代價在巴哈馬獲得保釋。而SBF又指，如果獲准保釋，他願意接受居家監禁。

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編輯：姚卓然