【港股市況】ATM升2%　教育股炒上、光正教育大升8成　恒生指數午後初段升200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局儲息結果公布前夕，港股半日反覆升逾百點。ATM撐市升逾1%至2%，教育股炒上，其中光正教育 （06068） 大升80%，成實外教育 （01565） 升60%。網上醫療股回吐，平安好醫生 （01833） 跌逾12%，阿里健康 （00241） 跌逾8%，京東健康 （06618） 跌近7%。鐵塔 （00788） 造好，股價升逾13%。恒指高開179點，早段一度高見19859點，其後曾轉跌，低見19528點，恒生指數半日升134點，報19730點，成交747.9億元。科指升近0.1%，報4225點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：27】康希諾生物 （06185） 股價升7%，高見92.45元。

【13：24】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%。

【13：20】大市升幅擴大至200點，報19797點，科指升0.7%，報4254點。

【13：16】維達 （03331） 股價造好，午後升幅擴大至2成，破頂高見23.95元。

【13：07】華虹半導體 （01347） 午後跌逾9%，晶門半導體 （02878） 跌逾6%，中芯國際 （00981） 跌近4%。

【13：03】瑞科生物 （02179） 午後拉升25%，高見28.2元。瑞科生物公布，重組雙組分新冠肺炎疫苗ReCOV的菲律賓第二期序貫加強臨床試驗取得積極結果。ReCOV序貫加強誘導的針對奧密克戎（Omicron）變異株BA.5和BA.2、原型株的真病毒中和抗體水平均顯著優於mRNA疫苗組。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 午後分別升2%。

【13：00】港股午後初段升約125點，報19720點，科指升0.2%，報4231點。

【12：32】【國泰293】國泰航空11月載客量增6.5倍、日本航班載客率逾86% 惟客運力只達疫情前27%

【12：00】恒生指數半日反覆升134點，報19730點，成交747.9億元。科指升近0.1%，報4225點。ATM撐市升逾1%至2%，教育股炒上，其中光正教育 （06068） 大升80%，成實外教育 （01565） 升60%。網上醫療股回吐，平安好醫生 （01833） 跌逾12%，阿里健康 （00241） 跌逾8%，京東健康 （06618） 跌近7%。鐵塔 （00788） 造好，股價升逾13%。

【11：45】大市中午收市前升近150點，報19737點，升141點，科指回升0.03%，報4224點。

【11：31】美團 （03690） 撐市升2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%，深證升0.08%，創業板指跌0.3%。

【11：30】【內房危機】世茂據報擬對旗下5項債券展期四年 將分期償付本金及利息

【11：22】港股升幅擴至百點，報19701點，升105點，科指跌0.2%，報4217點。

【11：15】本港地產股回吐，恒地 （00012） 跌2%，新地 （00016） 破頂後轉跌逾1%，新世界 （00017） 跌0.9%，信置 （00083） 跌逾1%，長實 （01113） 則升0.3%。

【11：04】恒指最新升約26點，報19622點，科指跌0.6%，報4200點。

【10：49】快狗打車 （02246） 跌逾6%，低見4.51元。

【GOGOX】阿里巴巴上周三再沽快狗打車90萬股 賬面勁蝕逾6成

【10：44】金沙 （01928） 跌逾3%，銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 跌逾3%，美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾半成。

【10：43】【異動股】中國鐵塔大升17% 獲三大中資電訊商租用通信鐵塔

【10：43】教育股造好，其中光正教育 （06068） 升幅擴大至逾6成，高見0.295元。

【10：39】【2023展望】瀚亞投資：最壞時期已經過去 中資股的估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平

【10：38】平安好醫生 （01833） 跌幅擴大至一成，阿里健康 （00241） 跌近9%，京東健康 （06618） 跌逾6%。

【10：33】【新股IPO】達勢1405及業聚6929現正招股、思派314獲超購0.7倍 一文看清所有新股認購表現（附表）

【10：32】中國鐵塔 （00788） 升幅擴大至逾18%，高見0.97元。

【10：30】康希諾生物 （06185） 短綫拉升，最新升3%，高見91元。

【10：28】ATM撐市，股價分別升1%，小米 （01810） 升近1%，京東 （09618） 則跌0.4%。

【10：23】【新股IPO】美麗田園通過上市聆訊、料集資額將作擴張用途 4年目標增115家直營店

【10：20】恒指最新轉跌15點，科指跌0.7%。

【10：16】大市升幅進一步收窄至近50點，報19641點，升45點，科指轉跌0.3%，報4208點。

【10：11】【解構│中國經濟】大摩調高中國明年經濟增長預測至5.4% 「投資者的中資股持倉仍低、未完全反映復常之路」

【10：10】友邦 （01299） 股價逆市跌逾3%，低見83.75元。

【10：08】中國鐵塔 （00788） 獲三大國有電訊股租用通信鐵塔，股價升逾12%，高見0.92元，成交2.5億元。

【10：02】教育股炒上，光正教育 （06068） 升逾4成，成實外教育 （01565） 升逾27%，華夏視聽教育 （01981） 升2成，思考樂教育 （01769） 升逾17%，希望教育 （01765） 升近12%，新東方在綫 （01797） 升逾3%。

【09：49】大市升幅收窄至百點，報19704點，升108點，科指升0.2%，報4230點。

【09：48】【異動股】復星醫藥彈7% 新冠藥物阿茲夫定即將開放網售

【09：46】網上醫療股續回落，平安好醫生 （01833） 跌逾4%，阿里健康 （00241） 跌逾3%，京東健康 （06618） 亦跌近3%。

【09：45】東岳 （00189） 發盈喜，公布首11個月淨溢利按年增80%，預期年度淨溢利較去年度大幅增長，東岳股價升8%，高見9.66元。

【09：45】山東新華製藥 （00719） 股價回吐逾9%，低見12.16元。

【09：42】港交所 （00388） 升逾2%，早段高見353.4元。

【人民幣港股】港交所宣布明年上半年推 雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制

【09：41】思考樂教育 （01769） 股價最新倒升近15%，高見2.18元再破頂。

【09：40】基石科技 （08391） 反彈2成，高見1.88元，成交805萬元。

【09：36】大市早段升近250點，升至19800點水平，報19838點，升242點，科指升1.5%，報4284點。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 開市後升逾2%，騰訊 （00700） 亦升近2%。

【09：33】美皓集團 （01947） 首掛開報0.76元，較招股價0.84元低9.52%，每手5000股計一手帳面蝕400元。

【新股IPO】美皓1947首掛跌10% 每手蝕400元

【09：32】昨爆升1倍的思考樂教育 （01769） 股價回吐，開市後跌近一成，低見1.52元。

【09：31】芯片股今早見回吐，中芯國際 （00981） 跌逾2%，華虹半導體 （01347） 跌逾4%。

【09：28】吉利 （00175） 股價升逾1%，比亞迪 （01211） 則平開。

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【09：25】復星醫藥 （02196） 高開近12%，報道指國產新冠口服藥阿茲夫定的獨家商業化合作方復星醫藥確認，阿茲夫定即將開放網售，開具處方需持有核酸或抗原檢測陽性為依據，售價每瓶330元人民幣。另外，公司已與國藥控股、華潤醫藥等達成戰略合作，將提高阿茲夫定在中國的終端可及性，加速推進網絡覆蓋。

【09：21】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%，友邦 （01299） 逆市跌逾1%，恒指高開179點，開報19775點，科指升1.1%，報4269點。

【09：13】期指開報19750點，升61點。

【08：23】恒指黑期升121點，報19714點，道指期貨升10點，報34398點。

【08：15】【生科股】百濟神州旗下百悅澤正接受美FDA審評 下月中旬有結果

【07：59】【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價 超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

【07：47】【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價 超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價 超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19597點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報47.98元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報319.19元，較港收市價高0.79元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.85元，較港收市價高0.5元或0.6%。

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【07：30】美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，核心通脹按年升幅亦低過市場預期。美滙急挫超過1%，美股道指開市後曾升707點或2.1%，中段大幅獲利回吐，道指收升103點，報34108點；標指升29點，報4019點；納指升113點或1.01%，報11256點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩