  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】教育股炒上、光正教育大升6成　ATM升1至2%　儲局議息結果公布前、恒指升77點（不斷更新）

股市 16:16 2022/12/14

分享：

分享：

港股市況不斷更新

聯儲局儲息結果公布前夕，港股反覆向上。教育股炒上，光正教育 （06068） 大升6成，成實外教育 （01565） 升逾5成，網上醫療股回吐，ATM升1至2%撐市，恒指高開179點，早段一度高見19859點，其後曾轉跌，低見19528點，恒指全日反覆升77點，收報19673點，成交1363.6億元。科指升0.3%，報4237點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +10
    +9

即市走勢︰

【16：15】【澳門博彩】澳門新賭牌據報周五簽約　6博企高層將出席周六發布介紹會

【16：10】教育股炒上，光正教育 （06068） 大升6成，成實外教育 （01565） 升逾5成，ATM升1至2%撐市，恒指全日反覆升77點，收報19673點，成交1363.6億元。科指升0.3%，報4237點。

【16：00】恒指U盤前升約91點，報19688點。

【15：46】大市收市前升幅進一步收窄，恒指升約67點，報19663點，科指微升1點，報4224點。

【15：35】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 升逾4%，安踏 （02020） 升逾1%，特步 （01368） 則逆市跌近3%。

【15：18】恒指尾市升約115點，報19710點，科指升0.6%，報4246點。

【15：03】【新股IPO】德勤：今年港IPO集資額跌7成、全球排名第4　料明年可反彈至2300億

【14：54】華虹半導體 （01347） 回吐幅度擴大至一成，低見27.7元。

【14：48】碧桂園服務 （06098） 跌逾6%，碧桂園 （02007） 跌近3%。

【14：33】【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布

【14：25】蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 跌3%，理想汽車 （02015） 跌0.7%。

【14：17】紙業股造好，理文造紙 （02314） 、玖紙 （02689） 分別升逾9%。

【14：06】【小米1810】小米王翔：全球擁有逾2.9萬項專利　一向持雙贏、可持續原則拓知識產權生態

【14：06】港股升勢略為回順，最新升約130點，報19727點，科指升0.3%，報4236點。

【13：27】康希諾生物 （06185） 股價升7%，高見92.45元。

【13：24】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%。

【13：20】大市升幅擴大至200點，報19797點，科指升0.7%，報4254點。

【13：16】維達 （03331） 股價造好，午後升幅擴大至2成，破頂高見23.95元。

【13：07】華虹半導體 （01347） 午後跌逾9%，晶門半導體 （02878） 跌逾6%，中芯國際 （00981） 跌近4%。

【13：03】瑞科生物 （02179） 午後拉升25%，高見28.2元。瑞科生物公布，重組雙組分新冠肺炎疫苗ReCOV的菲律賓第二期序貫加強臨床試驗取得積極結果。ReCOV序貫加強誘導的針對奧密克戎（Omicron）變異株BA.5和BA.2、原型株的真病毒中和抗體水平均顯著優於mRNA疫苗組。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 午後分別升2%。

【13：00】港股午後初段升約125點，報19720點，科指升0.2%，報4231點。

【12：32】【國泰293】國泰航空11月載客量增6.5倍、日本航班載客率逾86%　惟客運力只達疫情前27%

【12：00】恒生指數半日反覆升134點，報19730點，成交747.9億元。科指升近0.1%，報4225點。ATM撐市升逾1%至2%，教育股炒上，其中光正教育 （06068） 大升80%，成實外教育 （01565） 升60%。網上醫療股回吐，平安好醫生 （01833） 跌逾12%，阿里健康 （00241） 跌逾8%，京東健康 （06618） 跌近7%。鐵塔 （00788） 造好，股價升逾13%。

【11：45】大市中午收市前升近150點，報19737點，升141點，科指回升0.03%，報4224點。

【11：31】美團 （03690） 撐市升2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%，深證升0.08%，創業板指跌0.3%。

【11：30】【內房危機】世茂據報擬對旗下5項債券展期四年　將分期償付本金及利息

【11：22】港股升幅擴至百點，報19701點，升105點，科指跌0.2%，報4217點。

【11：15】本港地產股回吐，恒地 （00012） 跌2%，新地 （00016） 破頂後轉跌逾1%，新世界 （00017） 跌0.9%，信置 （00083） 跌逾1%，長實 （01113） 則升0.3%。

【11：04】恒指最新升約26點，報19622點，科指跌0.6%，報4200點。

【10：49】快狗打車 （02246） 跌逾6%，低見4.51元。

【GOGOX】阿里巴巴上周三再沽快狗打車90萬股　賬面勁蝕逾6成

【10：44】金沙 （01928） 跌逾3%，銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 跌逾3%，美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾半成。

【10：43】【異動股】中國鐵塔大升17%　獲三大中資電訊商租用通信鐵塔

【10：43】教育股造好，其中光正教育 （06068） 升幅擴大至逾6成，高見0.295元。

【10：39】【2023展望】瀚亞投資：最壞時期已經過去　中資股的估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平

【10：38】平安好醫生 （01833） 跌幅擴大至一成，阿里健康 （00241） 跌近9%，京東健康 （06618） 跌逾6%。

【10：33】【新股IPO】達勢1405及業聚6929現正招股、思派314獲超購0.7倍　一文看清所有新股認購表現（附表）

【10：32】中國鐵塔 （00788） 升幅擴大至逾18%，高見0.97元。

【10：30】康希諾生物 （06185） 短綫拉升，最新升3%，高見91元。

【10：28】ATM撐市，股價分別升1%，小米 （01810） 升近1%，京東 （09618） 則跌0.4%。

【10：23】【新股IPO】美麗田園通過上市聆訊、料集資額將作擴張用途　4年目標增115家直營店

【10：20】恒指最新轉跌15點，科指跌0.7%。

【10：16】大市升幅進一步收窄至近50點，報19641點，升45點，科指轉跌0.3%，報4208點。

【10：11】【解構│中國經濟】大摩調高中國明年經濟增長預測至5.4%　「投資者的中資股持倉仍低、未完全反映復常之路」

【10：10】友邦 （01299） 股價逆市跌逾3%，低見83.75元。

【10：08】中國鐵塔 （00788） 獲三大國有電訊股租用通信鐵塔，股價升逾12%，高見0.92元，成交2.5億元。

【10：02】教育股炒上，光正教育 （06068） 升逾4成，成實外教育 （01565） 升逾27%，華夏視聽教育 （01981） 升2成，思考樂教育 （01769） 升逾17%，希望教育 （01765） 升近12%，新東方在綫 （01797） 升逾3%。

【09：49】大市升幅收窄至百點，報19704點，升108點，科指升0.2%，報4230點。

【09：48】【異動股】復星醫藥彈7%　新冠藥物阿茲夫定即將開放網售

【09：46】網上醫療股續回落，平安好醫生 （01833） 跌逾4%，阿里健康 （00241） 跌逾3%，京東健康 （06618） 亦跌近3%。

【09：45】東岳 （00189） 發盈喜，公布首11個月淨溢利按年增80%，預期年度淨溢利較去年度大幅增長，東岳股價升8%，高見9.66元。

【09：45】山東新華製藥 （00719） 股價回吐逾9%，低見12.16元。

【09：42】港交所 （00388） 升逾2%，早段高見353.4元。

【人民幣港股】港交所宣布明年上半年推　雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制

【09：41】思考樂教育 （01769） 股價最新倒升近15%，高見2.18元再破頂。

【09：40】基石科技 （08391） 反彈2成，高見1.88元，成交805萬元。

【09：36】大市早段升近250點，升至19800點水平，報19838點，升242點，科指升1.5%，報4284點。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 開市後升逾2%，騰訊 （00700） 亦升近2%。

【09：33】美皓集團 （01947） 首掛開報0.76元，較招股價0.84元低9.52%，每手5000股計一手帳面蝕400元。

【新股IPO】美皓1947首掛跌10%　每手蝕400元

【09：32】昨爆升1倍的思考樂教育 （01769） 股價回吐，開市後跌近一成，低見1.52元。

【09：31】芯片股今早見回吐，中芯國際 （00981） 跌逾2%，華虹半導體 （01347） 跌逾4%。

【09：28】吉利 （00175） 股價升逾1%，比亞迪 （01211） 則平開。

【新股IPO】吉利已向美證交會遞表將極氪分拆赴美上市　集團：為極氪提供進入股權及債權資本市場機會

【股神沽比亞迪】比亞迪平開　巴菲特上周四再沽近133萬股比亞迪　累計沽出27%持股

【09：25】復星醫藥 （02196） 高開近12%，報道指國產新冠口服藥阿茲夫定的獨家商業化合作方復星醫藥確認，阿茲夫定即將開放網售，開具處方需持有核酸或抗原檢測陽性為依據，售價每瓶330元人民幣。另外，公司已與國藥控股、華潤醫藥等達成戰略合作，將提高阿茲夫定在中國的終端可及性，加速推進網絡覆蓋。

【09：21】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%，友邦 （01299） 逆市跌逾1%，恒指高開179點，開報19775點，科指升1.1%，報4269點。

【09：13】期指開報19750點，升61點。

【08：23】恒指黑期升121點，報19714點，道指期貨升10點，報34398點。

【08：15】【生科股】百濟神州旗下百悅澤正接受美FDA審評　下月中旬有結果

【07：59】【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價　超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

【07：47】【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價　超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價　超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19597點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報47.98元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報319.19元，較港收市價高0.79元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.85元，較港收市價高0.5元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，核心通脹按年升幅亦低過市場預期。美滙急挫超過1%，美股道指開市後曾升707點或2.1%，中段大幅獲利回吐，道指收升103點，報34108點；標指升29點，報4019點；納指升113點或1.01%，報11256點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【中港通關】香港取消安心出行、市場料旅客「回歸」海港城　券商紛調高九龍倉置業評級及目標價

下一篇文章

【澳門博彩】澳門新賭牌據報周五簽約　6博企高層將出席周六發布介紹會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【港股市況】教育股炒上、光正教育大升6成　ATM升1至2%　儲局議息結果公布前、恒指升77點（不斷更新）
【港股市況】教育股炒上、光正教育大升6成　ATM升1至2%　儲局議息結果公布前、恒指升77點（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款