  • 12°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升121點　道指期貨升10點（不斷更新）

股市 08:26 2022/12/14

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股若跟足ADR走勢，恒生指數料平開，開報19597點微升1點。滙豐 （00005） ADR折合報47.98元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報319.19元，較港收市價高0.79元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.85元，較港收市價高0.5元或0.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：23】恒指黑期升121點，報19714點，道指期貨升10點，報34398點。

【08：15】【生科股】百濟神州旗下百悅澤正接受美FDA審評　下月中旬有結果

【07：59】【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價　超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

【07：47】【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價　超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價　超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19597點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報47.98元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報319.19元，較港收市價高0.79元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.85元，較港收市價高0.5元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，核心通脹按年升幅亦低過市場預期。美滙急挫超過1%，美股道指開市後曾升707點或2.1%，中段大幅獲利回吐，道指收升103點，報34108點；標指升29點，報4019點；納指升113點或1.01%，報11256點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【FTX】「薯條哥」遭美法院指控8宗罪　SBF律師：正考慮所有法律選項

下一篇文章

【ET開市直擊】議息前+CPI出爐應對策略 防疫鬆綁受惠股部署（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【美股收市】美通脹紓壓 納指漲1% 惟道指707點升幅縮至百點
【美股收市】美通脹紓壓 納指漲1% 惟道指707點升幅縮至百點
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款