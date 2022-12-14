【港股市況】恒指黑期升121點　道指期貨升10點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股若跟足ADR走勢，恒生指數料平開，開報19597點微升1點。滙豐 （00005） ADR折合報47.98元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報319.19元，較港收市價高0.79元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.85元，較港收市價高0.5元或0.6%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：23】恒指黑期升121點，報19714點，道指期貨升10點，報34398點。

【08：15】【生科股】百濟神州旗下百悅澤正接受美FDA審評 下月中旬有結果

【07：59】【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價 超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

【07：47】【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價 超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價 超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19597點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報47.98元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報319.19元，較港收市價高0.79元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.85元，較港收市價高0.5元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，核心通脹按年升幅亦低過市場預期。美滙急挫超過1%，美股道指開市後曾升707點或2.1%，中段大幅獲利回吐，道指收升103點，報34108點；標指升29點，報4019點；納指升113點或1.01%，報11256點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩