  • 12°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 08:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？

宏觀解讀 07:56 2022/12/14

分享：

分享：

【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？

美國聯儲局將於香港時間12月15日周四凌晨3時公布議息結果，市場預期加息步伐有望放緩。根據最新利率期貨顯示，12月加息0.5厘的機會率，由一日前的73.5%上升至79.4%，意味近80%機會率加息0.5厘。至於維持加息0.75厘的機會率，則由一日前的26.5%，降至20.6%。

美國11月CPI按年升7.1%，低過預期的7.3%，核心通脹按年升幅亦低於預期。有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos指出，數據不太可能改變儲局加息0.5厘的預期，但連續兩個月物價壓力放緩，或使官員有關明年初加息幅度和利率維持多久的討論複雜化。

聯儲局主席鮑威爾此前表示未來似乎將小幅度加息，指出最快12月減慢加息速度，但警告貨幣政策仍處於一段時間的限制水平，直至通脹出現真正訊號。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高　美國明年料加息3次

【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
美股 期貨 加息 美國聯儲局 利率期貨 議息

上一篇文章

【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價　超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

下一篇文章

【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價　超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【美股收市】美通脹紓壓 納指漲1% 惟道指707點升幅縮至百點
【美股收市】美通脹紓壓 納指漲1% 惟道指707點升幅縮至百點
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款