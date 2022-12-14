▲ 【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果 放緩加息至0.5厘機會率有幾多？

美國聯儲局將於香港時間12月15日周四凌晨3時公布議息結果，市場預期加息步伐有望放緩。根據最新利率期貨顯示，12月加息0.5厘的機會率，由一日前的73.5%上升至79.4%，意味近80%機會率加息0.5厘。至於維持加息0.75厘的機會率，則由一日前的26.5%，降至20.6%。

美國11月CPI按年升7.1%，低過預期的7.3%，核心通脹按年升幅亦低於預期。有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos指出，數據不太可能改變儲局加息0.5厘的預期，但連續兩個月物價壓力放緩，或使官員有關明年初加息幅度和利率維持多久的討論複雜化。

聯儲局主席鮑威爾此前表示未來似乎將小幅度加息，指出最快12月減慢加息速度，但警告貨幣政策仍處於一段時間的限制水平，直至通脹出現真正訊號。

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責任編輯︰梁浩碩