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【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價　超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

新股IPO 07:59 2022/12/14

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【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價　超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

步陽國際 （02457） 以0.5元下限定價，一手中籤率為20.01%，抽14手（70,000股）穩獲一手，集資淨額為7670萬元。公司將於明日正式上市。【分配結果

公司指，香港公開發售部分獲相當大幅超額認購，合共接獲根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的17,571份有效申請，認購合共約12.8億股香港發售股份，超額認購約50.22倍。

由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目50 倍以上但少於100倍，故啟動重新分配程序，7,500萬股發售股份已由國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下可供認購的香港發售股份的最終數目為1億股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的40%。

至於國際配售部分已獲略微超額認購，超額認購約0.19倍。

公司擬將該等所得款項淨額約57.0%將用於擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用；約36.2%將用於建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合擴大的產能。

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【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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編輯：姚卓然

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港股 步陽國際（02457） 配售 IPO

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