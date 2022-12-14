▲ 【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價 超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

3D Medicines 思路迪 （01244） 公布招股結果。中國生物醫藥公司思路迪以每股24.98元定價，為招股價22.96元至26.24元的中間以上範圍定價，集資淨額2.51億元，一手中籤率25.01%，抽7手（3,500股）即可穩獲一手。思路迪將於12月15日掛牌。【分配結果連結】

3D Medicines 思路迪於香港公開發售部分共錄得2805人認購，超額認購4.97倍，國際發售部分超購0.26倍。

所得款項的約90%將主要用於產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化，10%用於一般企業及營運資金用途。

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責任編輯︰梁浩碩