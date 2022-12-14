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【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價　超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

新股IPO 07:47 2022/12/14

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【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價　超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

3D Medicines 思路迪 （01244） 公布招股結果。中國生物醫藥公司思路迪以每股24.98元定價，為招股價22.96元至26.24元的中間以上範圍定價，集資淨額2.51億元，一手中籤率25.01%，抽7手（3,500股）即可穩獲一手。思路迪將於12月15日掛牌。【分配結果連結】

3D Medicines 思路迪於香港公開發售部分共錄得2805人認購，超額認購4.97倍，國際發售部分超購0.26倍。

所得款項的約90%將主要用於產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化，10%用於一般企業及營運資金用途。

【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價　超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地最大燃料電池製造商北京億華通科技通過上市聆訊　據報集資額約7.8億元、料2025年前仍錄淨虧損

【新股IPO】FWD傳上市前融資　李澤楷據報投資2億美元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

責任編輯︰梁浩碩

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港股 3D MEDICINES－B（01244） IPO

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