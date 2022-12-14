▲ 【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價 超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

衛龍 （09985） 公布招股結果。內地「辣條」零食品牌以每股10.56元定價，為招股價範圍10.4元至11.4元的接近下限定價，集資淨額8.99億元，一手中籤率70%，抽2抙（400股）即可穩獲一手。衛龍將於12月15日掛牌。【分配結果連結】

衛龍於香港公開發售部分共錄得31566人認購，超額認購14.3倍，國際發售部分超額認購1.6倍。

所得款項淨額約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系，以提高產能、倉儲管理和產品質量，15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡，10%用於品牌建設，10%用於產品研發活動以及提升研發能力，8%用於推進業務的數智化建設。

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責任編輯︰梁浩碩