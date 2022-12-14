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【加密貨幣】熱潮持續　小心騙徒利用網絡資源行騙

科技 09:00 2022/12/14

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加密貨幣投資市場熾熱，不少機構及個人投資者密切關注加密貨幣走勢。近年，科企Tesla、匯豐銀行和支付巨頭PayPal、 Visa等相繼在加密貨幣生態系中進行投資。一時之間，加密貨幣成為炙手可熱的商品，帶來投資機遇之際，也令不少犯罪份子有機可乘。

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根據 Chainlaysis的 《2022 加密犯罪報告 》，犯罪分子去年共竊取 140 億美元的加密貨幣。最近本港亦出現加密貨幣詐騙的案件，受害者損失逾530萬元。一般而言，騙徒看中部分投資者並不熟悉加密貨幣交易或相關操作，從而透過應用程式、社交媒體、網絡釣魚郵件等方式接觸受害人，以趁機騙取其交易帳戶的資產。以下為四種典型的加密貨幣詐騙方式：

加密貨幣APP：FBI報告指，自2021年10月至今加密貨幣詐騙APP已騙取超過4千萬美元。網絡犯罪份子透過聲稱可提供合法的加密貨幣投資服務，誘騙受害人下載詐騙APP。當受害人不虞有詐投入資金後，網絡犯罪份子便可從中獲利。

加密贈品騙局：利用社交媒體作詐騙宣傳是網絡犯罪份子常見的手法，他們透過冒充知名人士例如Elon Musk，並以其名義誘騙受害人向其發送比特幣或以太幣到匿名地址，並謊稱之後會得到雙倍回贈。近期的例子包括2020年黑客透過魚叉式攻擊入侵Twitter內部帳戶管理工具，盜用超過45個知名Twitter帳戶發文。

網絡釣魚電子郵件：網絡釣魚電郵是網絡犯罪分子進行詐騙的另一方式。他們模擬熱門網站發出的電子通訊，誘騙受害人點擊電郵中的鏈接，再將他們重新定向到詐騙網頁以換取「免費加密貨幣獎賞」。

社交媒體直播：網絡犯罪份子亦常用 YouTube 等社交媒體平台進行直播，他們會先入侵或購買擁有大量追蹤者的帳戶，再冒充其身份進行直播。網絡犯罪份子一般會播放有關加密貨幣的預錄片段，然後與上述的加密贈品模式一樣，以雙倍會回贈為由要求他們轉帳至指定銀包地址。

隨著加密貨幣成為熱門投資或支付方式，市民或企業必須留意其中的風險。尤其是在下載或接收任何不明來歷的鏈接及禮品邀請前，必須三思而行。同時亦可在手機或電腦安裝保安軟件以過濾任何惡意病毒、惡意軟件、間諜軟件、詐騙和勒索軟件。

根據Norton，Norton360在2021年前六個月平均阻止300萬此詐騙，在去年6月時更偵測並阻止近390萬次詐騙內容。若計畫大規模使用加密貨幣，建議有IT專家支援，並確保用戶或員工熟悉加密貨幣的操作，以避免網絡詐騙的威脅。

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撰文 : Mark Gorrie NortonLifeLock亞太區高級總監

欄名 : Smart World

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