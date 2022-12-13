數碼港與建造業議會簽署合作備忘錄　提高建築工程生產力

數碼港與建造業議會今日（13日）簽署合作備忘錄，協力推動數碼科技在建造業界廣泛應用，以提高建築工程項目的生產力、質量、可持續性及安全水平。



數碼港與建造業議會將合作推動建造業數碼化轉型，針對建造業的痛點及挑戰，共同尋找合適、具影響力並獲市場認同的解決方案和新技術，雙方亦會透過合辦研討會及科技論壇等，為數碼港社群初創及建造業界建立聯繫網絡，互相提升行業認知，促進新經濟企業與傳統行業的融合。同時，數碼港將協助建造業議會為合資格的數碼港社群初創提供基金支援，以促進創新發展，合作為期3年。

數碼港主席陳細明表示，未來數年，香港的基建需求龐大，建造業整體工程量預計將增長至每年 3000 億港元，增加創新科技的應用，能有效推高業界生產力，扶助業界持續發展。數碼港作為香港數碼科技旗艦及初創培育基地，一直積極協助各行業數碼化轉型，今次與建造業議會合作，透過一系列配對支援，為建造業界引入智慧建築方案及技術，解決行業痛點，以創新驅動發展，壯大實體經濟基礎。

數碼港行政總裁任景信表示，數碼港有不少專注開發智能建築、ESG (環境、社會及治理)、建築信息模擬等技術的初創。是次最新合作將建立傳統建造業與創新科技的連結，開拓更多改善工程環境及效率的新技術和應用。我期待今次合作能透過採用建築科技，為建造業注入新動力，並強化香港作為國際創科中心的角色。