【二十周年】香港上市公司商會會慶獲陳茂波、許正宇出席　主席梁嘉彰：香港正值分水嶺

▲ 【二十周年】上市公司商會會慶獲陳茂波、許正宇出席 主席梁嘉彰：香港正值分水嶺

香港上市公司商會成立二十周年，並於周二（13日） 舉行會慶晚宴，獲財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇及常任秘書長（財經事務）甄美薇女士 、證監會主席雷添良及副行政總裁梁鳳儀等人出席。會慶合共240名財經金融界代表出席。

財政司司長陳茂波表示，商會一直以來對香港金融市場所作出的貢獻，以及在維護市場誠信方面的努力，積極推動提升企業管治及ESG的發展。

香港上市公司商會主席梁嘉彰在歡迎辭指，香港現正值一個分水嶺時刻，面對內部及來自海外前所未有的巨大經濟挑戰，須思考如何發揮背靠中國的優勢，並發揮超級聯繫人的角度。

另外，商會與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心合辦的「香港公司管治及環境、社會及管治卓越獎」亦於同日公布結果。評審委員會主席周永健讚賞是次參賽公司的表現，反映在遵守港交所之環境、社會及管治匯報規定和守則條文方面，市場已取得良好勢頭。

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