▲ 【2023展望】美銀：中國經濟回暖助投資者緩解對明年的悲觀情緒

美國銀行（美：BAC）發表調查稱，由於預期中國經濟將回暖，投資者對明年全球經濟的負面情緒有所舒緩，而持續高通脹、全球經濟衰退及鷹派央行將是明年最大的風險因素。

美銀稱，儘管宏觀情緒仍然看跌，但預計明年經濟將走弱的投資者人數下降4個基點至69%，調查顯示，約四分之三的受訪者稱，由於中國重開速度比預期快，料將實現更強勁的經濟增長，屬去年5 月以來最樂觀的預測。美銀美林分析師Michael Hartnett（12日）稱，儘管通脹擔憂逐漸減弱，但企業盈利前景依然黯淡，91% 的受訪者預計利潤 2023 年增長將惡化。

美銀表示，相比股票，投資者更青睞政府債券，大約 27% 的受訪者表示，政府債券將成為明年表現最好的資產，其次是股票，佔 25%。展望明年，投資者預期，明年股市將在上半年維持低迷，於下半年才出現反彈。另外，美銀稱，持續高通脹、全球經濟衰退、鷹派央行被視為最大的風險因素。

本次調查的受訪對象涵蓋281位基金經理，管理共7280億美元資產。

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編輯：伍鍵文