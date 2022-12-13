  • 13°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 22:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】美銀：中國經濟回暖助投資者緩解對明年的悲觀情緒

宏觀解讀 21:13 2022/12/13

分享：

分享：

【2023展望】美銀：中國經濟回暖助投資者緩解對明年的悲觀情緒

美國銀行（美：BAC）發表調查稱，由於預期中國經濟將回暖，投資者對明年全球經濟的負面情緒有所舒緩，而持續高通脹、全球經濟衰退及鷹派央行將是明年最大的風險因素。

美銀稱，儘管宏觀情緒仍然看跌，但預計明年經濟將走弱的投資者人數下降4個基點至69%，調查顯示，約四分之三的受訪者稱，由於中國重開速度比預期快，料將實現更強勁的經濟增長，屬去年5 月以來最樂觀的預測。美銀美林分析師Michael Hartnett（12日）稱，儘管通脹擔憂逐漸減弱，但企業盈利前景依然黯淡，91% 的受訪者預計利潤 2023 年增長將惡化。

美銀表示，相比股票，投資者更青睞政府債券，大約 27% 的受訪者表示，政府債券將成為明年表現最好的資產，其次是股票，佔 25%。展望明年，投資者預期，明年股市將在上半年維持低迷，於下半年才出現反彈。另外，美銀稱，持續高通脹、全球經濟衰退、鷹派央行被視為最大的風險因素。

本次調查的受訪對象涵蓋281位基金經理，管理共7280億美元資產。

相關文章：

【2023展望】紐約梅隆：明年環球面對三大挑戰　偏好主權債多於股票

【2023展望】畢馬威中國：明年內地GDP增長有望加快至5.2%　出口產品結構正升級

編輯：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
美股 財政政策 中國市場 股票 經濟衰退 經濟 GDP 紐約 銀行 中國

上一篇文章

【京東9168】京東印尼據報裁員約200人　佔三成人手

下一篇文章

【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢　幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停用戶提取穩定幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】據報中央經濟工作會議推遲　恒指夜期跌119點　北水淨流入16.6億元　吸美團華虹半導體（不斷更新）
【恒指夜期+北水】據報中央經濟工作會議推遲　恒指夜期跌119點　北水淨流入16.6億元　吸美團華虹半導體（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款