【驚喜彩蛋】麥當勞App預訂Baby MIRROR Mini公仔套裝E 額外送A5尺寸2023鏡仔年曆卡 早前已預購顧客都有份!

麥當勞首度聯乘 MIRROR 推出限量Baby MIRROR Mini 公仔，反應熱烈，每週也為粉絲麥麥送上不同驚喜。麥當勞再度發放驚喜彩蛋，凡預訂全套12款限量Baby MIRROR Mini公仔的粉絲，將可獲「限量2023鏡仔年曆卡」一張，早前已成功預購的顧客也同樣可獲此驚喜禮物。

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即日起，麥當勞App用戶繼續可以「500元 [預售] 限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E (全套12款)」優惠券預購全套12款的限量版 Baby MIRROR Mini公仔，除了Baby MIRROR Mini公仔外、麥當勞20元 禮券 1張，麥當勞將贈送限量2023鏡仔年曆一張（A5尺寸），讓MIRROR成員於新一年陪伴各位MIRO左右。

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同時，大家請留意所有餐廳只會售賣1款公仔套裝（現貨）及四合一套裝（預售），歡迎粉絲預先留意心水公仔套裝之發售餐廳，並點選有關餐廳及使用指定電子優惠券以進行選購，屆時亦可到網上查閱每間餐廳的供應量（連結：請按此 ）。

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而每套Baby MIRROR Mini 公仔套裝亦包括麥當勞20元禮券1張，可以超值價錢享受爆蒜麥炸雞。每位麥當勞App用戶可使用限量Baby MIRROR Mini公仔套裝A至D優惠券各4次；限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E則只可使用一次，成功預購的用戶會收到電郵確認。所有Baby MIRROR Mini公仔套裝均數量有限，售完即止。

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另外，限量Baby MIRROR Mini 公仔套裝包裝盒亦暗藏玄機，把全套Baby MIRROR Mini公仔套裝包裝盒拼湊在一起即可發現12位Baby MIRROR於麥當勞餐廳愉快聚餐的畫面。

今次亦新增12位成員的個人專屬餐廳，12間餐廳遍佈港九新界，分別展示12位偶像的巨型海報，以及以每位成員做設計藍本的1.2 米高Baby MIRROR 3D Figure。每個Baby MIRROR 3D Figure亦會手執自己最愛的麥當勞美食，大家可把握時間到訪打卡。

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而全港逾250間麥當勞分店亦會化身成MIRROR成員的個人主題餐廳，餐廳內將掛上各成員的肖像旗，每位成員均有其專屬顏色，例如「姜B」姜濤主題的餐廳肖像旗會以藍色為主調、 「教主」Anson Lo的當然會以粉紅色為主、鬼馬Edan則以型格灰系為主，而Ian就用上淺藍色作設計等。

餐廳內的自助點餐機和餐牌屏幕會出現成員相片，每位成員在港九新界均會有其主題餐廳。MIRO由12月5日起就登入麥當勞App並按banner以獲取連結 ，查看心水偶像的個人專屬餐廳及個人主題餐廳位置。

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為慶祝Baby MIRROR 首次登陸麥當勞，麥當勞今次特意安排了共13款MIRROR巴士及Baby MIRROR巴士於全港各區行走。每個成員均擁有自己的獨立MIRROR車身廣告，巴士車身同樣以成員專屬顏色為主調。是次麥當勞亦特意設計出一款印有全體Baby MIRROR 成員廣告的特別版巴士。

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限量2023鏡仔年曆卡印有12位MIRROR成員肖像，可以放於書桌或辦公室座位上，讓MIRROR隨時為忙碌工作的您打打氣、叉叉電！早前已成功預購限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E的顧客同樣可獲贈限量2023鏡仔年曆卡，與MIRROR齊齊度過2023！



麥當勞App用戶可重複使用「500元 [預售] 限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E (全套12款) 」優惠券，並於2023年1月中旬或之前陸續取貨。所有Baby MIRROR Mini公仔套裝及限量2023鏡仔年曆卡均數量有限，售完即止。

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粉絲請先留意心水公仔套裝之發售餐廳，並點選有關餐廳及使用指定電子優惠券以進行選購，同時亦可到網上查閱每間餐廳的供應量（連結：請按此）

優惠條款及細則：

限量Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E:

• 此為預售貨品。預售之「Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝」將於 2023 年 1 月中開始安排取貨，取

貨安排將於 1 月初經於麥當勞手機應用程式註冊之電郵發出。

• 訂購貨品時選擇的餐廳，將會是領取貨品的餐廳。

• 優惠只適用於指定之香港麥當勞®餐廳 (合和中心、余道生、九龍站、景光、禮頓中心、杏花邨 II、山

頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場離境大堂除外) 。

• 「Baby MIRROR Mini 公仔四合一套裝」包括指定 Baby MIRROR Mini 公仔共 12 個、麥當勞20元 禮券 1張，以及限量 2023 鏡仔年曆卡乙張。該麥當勞$20 禮券不設退換。

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責任編輯：陳詠妍



