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【網店物流小幫手@iM網欄】 海外物流配送 網店進軍國際的關鍵一步

名人薈萃 16:17 2022/12/14

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根據eMarketer《2022全球零售電商報告》數據顯示，預計全球電商交易總額佔總體零售將繼續穩定上升，而其中東南亞市場的增長幅度更大，可見海外市場的龐大商機。不少在本地市場已站穩步伐的電商企業，都正計劃拓展海外，逐步擴大業務。然而，進軍海外市場會因區域差異，而遇到不少挑戰，例如當地文化、電商環境、稅務等，電商企業特別是網店個體戶或中小企，需要先深入了解及有充份準備。

同場加映：【青姐話】超級議息周  財息難兼收

根據VISA GME的調查研究發現，有超過40%的網店店主認為，物流配送安排是發展海外業務的最大阻礙。因此，本地電商想拓展海外市場，務必做好網店物流規劃，按企業需要，運用不同海外配送模式，準確快捷地將訂單貨品送到海外消費者手上。這是進軍海外市場相當重要的一環。綜合而言，最常見的海外訂單配送方式有以下3種。

延伸閱讀：混合訂單履行模式的誕生

1）Direct B2C配送

Direct B2C配送方式，是將貨品存放在本地倉庫，當網店接收到海外訂單後，於本地倉庫完成執貨包裝，再安排國際快遞，最後將訂單派送到海外消費者（to C）手上。Direct B2C配送適用於拓展海外市場初期或「試水溫」階段的網店，因此階段網店的海外訂單數量，一般較浮動。

常見營運平台：自營網店

進口清關：B2C形式

倉儲和訂單處理：本地倉庫

訂單派送：國際快遞夥伴

好處：1）商家毋須於當地設立據點；2）方便統一管理本地和海外訂單。

2）B2B2C配送

B2B2C配送方式，是先將貨品批量進口到當地（to B），再於當地倉庫備貨和處理訂單配送，最後交由當地快遞負責派送（to C）。擁有完善網絡，在全球均設自置倉庫的物流夥伴，能一站式妥善安排倉儲、執貨包裝、訂單派送和處理退貨。當網店的海外訂單量漸趨穩定，或打算於當地網購平台上架，就適合選用B2B2C配送。

常見營運平台：自營網店/當地網購平台

進口清關：B2B形式

倉儲和訂單處理：當地倉庫

訂單派送：當地快遞夥伴

好處：1）提升物流配送效率；2）節省快遞運送成本。

3）B2B 配送

想迅速打入海外市場，除了於當地網購平台上架外，不少商家也會連繫當地代理分銷商，藉由他們線上或線下的銷售渠道分銷產品，以減低開拓市場和營運的成本。在物流方面，商家只需安排B2B將貨物配送到當地。透過海陸空運輸，將批量貨物由出發地運送至當地分銷商/網購平台的倉庫（to B），並交由他們處理餘下的物流程序，包括訂單處理和派送。

常見營運平台：當地網購平台/當地代理分銷商

進口清關：B2B形式

倉儲和訂單處理：N/A

派送：批貨到當地後，直送到目的地

好處：1）節省拓展海外市場的銷售和營運成本；2）出貨頻率和模式較穩定。

以上3種不同的海外配送模式，適合不同規模、不同發展階段的網店選用。網店能考慮自身目前的發展階段，採用最適合你的海外配送模式，流暢快速地將訂單派送至海外顧客手上，逐步拓展你的網店業務。

延伸閱讀：如何選擇合適的第三方物流？

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作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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撰文 : 葉翠玲

欄名 : 網店物流小幫手

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