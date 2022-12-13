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【大行報告】瑞銀：料明後兩年總收入將回升至近疫情前 上調國泰目標價至9元

股樓投資 19:41 2022/12/13

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政府周二（13日）宣布日後取消使用「安心出行」，國泰航空（00293）股價亦受消息帶動，同日收市報8.76元，升幅3.2%。瑞銀認為，在亞洲區域航空公司之中，國泰將會有更好的表現，並上調對其2023至2024年盈利預測，預計總收入將會回升至疫情前84%至105%水平。該行將其目標價由7.84元上調至9元，維持其「中性」評級。

 

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

受惠於擁有來往香港及內地的最多的可售座位公里（ASK），以及航空交通持續改善下，該行預計國泰2023至2024年乘客收入將回升至疫情前88%至113%的水平。雖然市場對於公司人力資源的情況感擔憂，或會限制其股價表現，尤其是勞動力似乎落後於同業，不過基於近日招聘進程，該行相信國泰明年將會有足夠人力，應對明年營運情況。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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雖然有乘客收入回升的預期，瑞銀指較低的載客量將會是另一個抵銷因素。該行亦預計，巷口堵塞舒緩等令貨運收入下跌，將會使公司總收入受到限制。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

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撰文：鄭昊彤

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