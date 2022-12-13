【大行報告】摩根士丹利：美股熊市已進入最後階段 惟明年首季恐大跌24%

摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson表示，即使美股熊市已經進入最後階段，但在明年第一季仍恐怕下跌24%，並稱美股明年將會迎向一個痛苦的世界。

他預計，標普500指數將在明年第一季跌至3,000點水平，即較目前水平再下跌24%。

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Wilson認為，投資者應把焦點從聯儲局（Fed）的加息政策，轉向關注即將來到的企業財報，當中的營益率和持續下降的盈利能力，為Wilson認為將影響明年市場的重要因素。

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記者：何珊如