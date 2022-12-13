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【網絡安全】Check Point：香港公司平均每周遭受789次攻擊　大部分涉及電郵惡意檔案

Hot Talk 19:30 2022/12/13

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HGC環電集團執行副總裁黃振華（左1）、環電行政總裁郭詠邦（左2）、Check Point 香港及澳門總經理周秀雲（右2）、Check Point 網絡保安工程總監侯嘉俊（右1）

網路安全解決方案供應商Check Point（美：CHKP）發表《2022年第3季品牌網絡釣魚報告》，顯示最近多間機構受到釣魚電郵的攻擊，當中大部分涉及電郵發送惡意檔案及連結。

Check Point稱，香港公司在過去6個月平均每周遭受789次攻擊，當中 92% 透過電郵發送惡意檔案。Check Point續指，由於人手、技術及資源所限，中小企普遍採用比較簡單的保護方案。

警務處網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪稱，儘管科技罪案數字有下降趨勢，但今年1月至10月的損失金額已高達32億元。林焯豪續指，以損失金額計，電郵騙案的金額佔24%，達6.43億元。

Check Point夥環電推SME網絡安全方案、月費低至數百元

電訊營辦商HGC環電（易名前：和記環球電訊）宣布，將聯同Check Point推出針對本港中小企應對網絡安全服務方案 Secured Broadband，HGC環電稱，該方案月費將低至200-300元，首日推出即有50個中小企客戶訂閲服務。

HGC 環電行政總裁郭詠邦稱，集團目前將專注向企業、中小企提供網絡服務方案，未來將拓大範圍至家居服務。

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