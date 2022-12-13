  • 13°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣港股】港交所宣布明年上半年推　雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制

股市 19:24 2022/12/13

分享：

分享：

【人民幣港股】港交所宣布明年上半年推　雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制

港交所宣布，證券市場即將推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」（雙櫃台模式）及雙櫃台莊家機制，進一步支持人民幣櫃台在香港上市、交易及結算。待監管機構批准及市場準備就緒後，各項新措施的登記程序預計可於2023年上半年開始推行。

在雙櫃台模式下，港交所將優化相關交易及結算安排，讓投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台及人民幣櫃台證券。

為提升人民幣櫃台的流動性及收窄兩個櫃台之間的價差，港交所將引入雙櫃台莊家機制，待相關法例經立法會通過後，從事流通量供應活動的市場莊家，在進行特定交易時可以豁免印花稅。

各項新措施亦將為後續內地投資者通過港股通交易以人民幣定價的證券，做好前期準備工作。

港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，推出港幣－人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制，是市場發展的重要舉措。這安排將有助吸引更多雙櫃台證券在香港上市，與現有的中國產品發揮良好的協同效應。港交所致力於積極推動人民幣國際化進程和不斷提升香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。

現行的上市、交易、結算及交收安排亦將大致適用於雙櫃台模式下的人民幣櫃台證券。港交所將適時公布雙櫃台模式的實施日期，以及符合納入莊家機制的合資格雙櫃台證券名單。

【人民幣港股】至少15家藍籌研增人民幣交易櫃枱、ATMJ地產大孖沙齊撐場　許正宇：目標明年上半年推雙幣股票莊家機制

記者：譚志偉

港股 股票 印花稅 立法會 人民幣國際化

上一篇文章

【網絡安全】Check Point：香港公司平均每周遭受789次攻擊　大部分涉及電郵惡意檔案

下一篇文章

【新股IPO】美皓集團1947暗盤跌幅收窄　一手帳面最多蝕200元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】據報中央經濟工作會議推遲　恒指夜期跌119點　北水淨流入16.6億元　吸美團華虹半導體（不斷更新）
【恒指夜期+北水】據報中央經濟工作會議推遲　恒指夜期跌119點　北水淨流入16.6億元　吸美團華虹半導體（不斷更新）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款