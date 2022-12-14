  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特區護照續期】出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?

理財智慧 18:01 2022/12/14

分享：

分享：

防疫措施遂步放寬，為開關作最好的準備，未出發先興奮?我怕你未出發，因為護照過期而未能盡興。近日有位網民表示，已買機票，即使要出發，才發現護照過期，在網上求問應如何是好?

    點擊圖片放大
    +7
    +6

一般情況下，入境事務處承諾於收妥全部所需文件、費用及相片後的五個工作天內完成處理申請的程序（工作天是指星期一至星期五，公眾假期除外）。未滿十一歲而並未持有香港永久性居民身份證的兒童，其申請的處理時間為十個工作天內。一般而言，申請人可於入境事務處完成處理申請後的下一個工作天領取新護照。若非親身遞交申請書（例如投遞），請預留額外兩至三個工作天處理相關手續。如因遺失、損毀或更改個人資料而提出護照申請，處理申請的時間可能會較長。

如急需申領護照前往外地，申請人須親身前往任何一間入境事務辦事處提交申請，並一併遞交書面理由和有關證明文件。入境事務處會視乎情況，安排申請人前往香港灣仔告士打道7號入境事務大樓4樓旅行證件（簽發）組領取護照。一般而言，觀光旅遊不會被接納為急需簽發護照的理由。

【低門檻收息股】1萬蚊  4隻低門檻收息股之選 隻隻逾9厘 !   收息仲要等賺價!【見下頁

 

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

財務自由 防疫措施 證件 收息股 機票 香港經濟日報 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【投資不善】23歲仔搵萬六蚊人工 負債50萬 都是朋友的錯?
【投資不善】23歲仔搵萬六蚊人工 負債50萬 都是朋友的錯?
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款