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【特區護照續期】 出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?

理財智慧 18:01 2022/12/14

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防疫措施遂步放寬，為開關作最好的準備，未出發先興奮?我怕你未出發，因為護照過期而未能盡興。近日有位網民表示，已買機票，即使要出發，才發現護照過期，在網上求問應如何是好?

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一般情況下，入境事務處承諾於收妥全部所需文件、費用及相片後的五個工作天內完成處理申請的程序（工作天是指星期一至星期五，公眾假期除外）。未滿十一歲而並未持有香港永久性居民身份證的兒童，其申請的處理時間為十個工作天內。一般而言，申請人可於入境事務處完成處理申請後的下一個工作天領取新護照。若非親身遞交申請書（例如投遞），請預留額外兩至三個工作天處理相關手續。如因遺失、損毀或更改個人資料而提出護照申請，處理申請的時間可能會較長。

如急需申領護照前往外地，申請人須親身前往任何一間入境事務辦事處提交申請，並一併遞交書面理由和有關證明文件。入境事務處會視乎情況，安排申請人前往香港灣仔告士打道7號入境事務大樓4樓旅行證件（簽發）組領取護照。一般而言，觀光旅遊不會被接納為急需簽發護照的理由。

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撰文 : 陳玉蓮

財務自由 防疫措施 證件 收息股 機票 香港經濟日報 經濟

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