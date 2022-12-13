【室內設計】屯門碧翠花園980平方呎3房單位 72萬全屋翻新改善採光 主人房增設衣帽間

今期《室內設計》的裝修個案，是位於屯門碧翠花園的一個980平方呎三房單位，戶主夫婦、女兒連家傭四人同住。據設計師透露，由於戶主希望能擁有明亮及簡約的生活空間，因此設計上通過改善室內採光、改動室內間隔及設置特色儲物空間等設計方向，以滿足戶主的居住要求。今次全屋設計連翻新工程費用約為72萬元，施工時間約為4個月。

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碧翠花園毗鄰黃金海岸，令業主十分關注潮濕問題，不欲屋內出現發霉情況，因此設計師沒有選擇在牆身髹上油漆，而是改為直接鋪設富美家（Formica）膠板作為牆身飾面，以降低維護牆身的成本。設計師指由於單位樓高至少達2.9米，但膠板的長度只有2.4米，需安裝兩片才能密鋪上下牆身，因此拼接時特意將駁口位跟門框高度對齊以保持美觀。事實上，駁口位的手工看得出處理得十分細緻，如非刻意細心察看，未必能夠輕易看得出來。

為了滿足戶主對簡約風的要求，全屋用色上都傾向簡潔明亮的淺色為主，但為了觀感上不至過於沉悶，設計師亦在個別細節上加添了特別用色，例如廚房內的廚櫃便用上了搶眼的粉紅色面板，至於在大門旁邊的儲物櫃，以及走廊門旁邊的電視櫃，腳座位置亦加入了金色作點綴。電視櫃枱面亦造了一片雲石面板，方便清潔之餘，並能營造出的一定華麗感，一脈相承房門的金色裝飾設計。

據了解，單位翻新前沒有現時那麼光猛，設計師將大廳的窗戶改為窄框的大面積玻璃，通往露台的玻璃門，亦沿用跟廚房門及走廊門相通的黑色窄框設計，通過盡量增大玻璃的面積，加強室內的採光。

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廚房間隔重新規劃

考慮到戶主熱愛煮食，因此設計師亦重新規劃廚房間隔。根據單位原有的設計圖則，廚房面積並沒有現時那麼大，設計師通過改動毗鄰廚房的工人房，將其原有的洗手間歸入廚房範圍，只保留工人房的休息空間予家傭使用，然後再為工人房重新造了一道暗門作為分隔。為提升廚房的採光度，設計師將廚房門改為一道玻璃趟門，讓大廳的光綫能輕易散射到廚房內的每個角落，毋須單純依靠廚房天花燈及櫃燈。順帶一提，廚房與大廳之間本有一幅牆身，改為玻璃門後貼近廚房位置，令玻璃門外有足夠空間放置一張圓檯，方便家人一起用餐。

大廳通往房間的走廊，亦可以發現到設計師的小心思：兩邊牆身的暗糟內藏了三條白色LED燈帶，以營造出滲光效果，屬全屋較具特色的設計元素之一。盡管LED燈帶數目不多，其亮度已足以覆蓋走廊範圍。此外，走廊上的假天花亦加設了閣仔增加儲物空間，減少雜物堆積問題。

在原有的設計圖則中，主人房範圍主要包括睡房及主廁兩部分。不過。基於戶主擁有較多衣物，因此設計師特別改動主廁的布局，將原來的淋浴間範圍，改為設置步入式衣櫃（Walk-in Closet），讓戶主得以將衣帽間獨立出來，在步入式衣櫃及睡房之間，亦同樣設有一對黑色幼框玻璃門，以便將睡房及主廁分隔開來。

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裝修價錢明細

清拆工程：約33,000元 水電工程：約75,000元 泥水工程：約130,000元 木器工程：約30,000元 油漆工程：約64,000元 其他雜項：約44,000元 訂造傢俬：約260,000元 鋁窗：約88,000元 裝修費用總計：約724,000元

▲ 單位平面圖

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相片來源：m8tudio

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責任編輯：嚴浩文