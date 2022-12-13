【英國經濟】英國10月失業率升至3.7% 平均薪資卻創2001年以來新高

英國國家統計局周二（13日）公布最新數據，截至10月的三個月中，10月英國的失業率由3.6%升至3.7%水平，惟在不包括花紅的平均薪資則按年增6.1%，創下2001年以來，不包括因疫情期間政府支持措施影響下的最大增幅。

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另外，英國的11月失業金申請人數亦意外急升，申請人數增加3.05 萬，高於預期的下降1.33萬水平。

英國央行表示，正密切關注薪金增長幅度，並正試圖評估因勞動力市場吃緊，為帶來英國長期通脹的風險。

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記者：何珊如