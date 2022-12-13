  • 13°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國經濟】英國10月失業率升至3.7% 平均薪資卻創2001年以來新高

環球政經 19:11 2022/12/13

分享：

分享：

英國國家統計局周二（13日）公布最新數據，截至10月的三個月中，10月英國的失業率由3.6%升至3.7%水平，惟在不包括花紅的平均薪資則按年增6.1%，創下2001年以來，不包括因疫情期間政府支持措施影響下的最大增幅。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

另外，英國的11月失業金申請人數亦意外急升，申請人數增加3.05 萬，高於預期的下降1.33萬水平。

英國央行表示，正密切關注薪金增長幅度，並正試圖評估因勞動力市場吃緊，為帶來英國長期通脹的風險。

同場加映：【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如

 

開啟hket App，閱讀全文
英國 失業 失業率 經濟衰退 通脹 經濟

上一篇文章

【室內設計】屯門碧翠花園980平方呎3房單位 72萬全屋翻新改善採光 主人房增設衣帽間

下一篇文章

【新股IPO】燃料電池系統製造商億華通科技已成功闖關 為中國燃料電池系統市場名列第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫放寬】「安心出行」取消 本地零售及餐飲股受捧
【防疫放寬】「安心出行」取消 本地零售及餐飲股受捧
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
【八達通消費券】本周五領取最後一期1000元
【八達通消費券】本周五領取最後一期1000元
觀塘全新商業地標The Millennity落成　商場規模媲美APM
觀塘全新商業地標The Millennity落成　商場規模媲美APM
【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結
【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款