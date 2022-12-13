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【取消黃碼】國泰：有關調整將提高旅遊意欲　今季已增3,000班客運航班　國泰明年1月復飛布吉及名古屋

股市 18:39 2022/12/13

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國泰：有關調整將提高旅遊意欲　今季已增3,000班客運航班　國泰明年1月復飛布吉及名古屋

港府宣布周三（14日）起放寬防疫措施，包括取消疫苗通行證的黃碼限制。國泰航空 （00293） 表示歡迎，並指有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。

國泰指，旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運已於今年第四季增加約3,000班客運航班。當中國泰航空在11月恢復了往來東京（羽田）、登巴薩（峇里島）及蘇黎世的航班，並於12月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班。

展望2023年，國泰航空將恢復往來更多受歡迎的航點，包括在1月份恢復布吉及名古屋航班。

香港快運亦於12月起已恢復往來東京（羽田）、清邁及峴港的航班，並將於1月復飛濟州及釜山。

國泰又指，預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

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編輯：袁諾曦

港股 國泰航空（00293）

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