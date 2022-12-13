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【有相睇】趁業主外遊前出手　帶同修師傅及家人登門造訪　終以522萬購新葵興花園

股樓投資 18:50 2022/12/13

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雖然樓價持續下跌，但不少買家趁機置業。中原地產許偉業說，新葵興花園B座中層1室，實用面積480平方呎，兩房間隔，今年5月放盤，當時叫價680萬元，其後市道轉差，平均每隔三個月便減價，直到11月，屋苑錄得一單574萬元買賣，業主隨即調低叫價至550萬元，並講明單位缺乏裝修，所以賣平20萬元、30萬元。 

許偉業續說，業主多番減價後，即吸引多組買家還價，據悉已有數枱買家還價，叫價約505至515萬元之間，日前區內年輕情侶得知業主於本月中外遊，恐防入市大計生變，即帶同裝修師傅及家人登門造訪，並即場還價至498萬元，業主其後肯減至532萬元，經討價還價後，雙方各自讓步，終以522萬元達成成交，實用呎價10,875元。 

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資料顯示，原業主於1996年12月以248萬元買入單位，持貨26年，現帳面獲利274萬元，物業期內升值1.1倍。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 新葵興花園 中原地產

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