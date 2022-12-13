【摺機解構】三星Galaxy Z Fold4製造成本　比iPhone 14 Pro Max貴3成

▲ Galaxy Z Fold4「本土製」零件佔比約50%，為iPhone的兩倍。

三星早前推出的新摺疊手機Galaxy Z Fold 4，1TB版本官方售價高達17,598元，現時本港網上商店限定價為15,098元。近日更有一項新分析，把三星Galaxy Z Fold4與蘋果iPhone 14 Pro Max進行比較，指Galaxy Z Fold4製造成本比iPhone 14 Pro Max貴33.7%。

據外電報道，智能手機拆解調查公司Fomalhaut Techno Solutions日前拆解了Galaxy Z Fold4的零件成本，其分析顯示，每部Galaxy Z Fold 4製造成本為670美元（約5,211港元）。

而Galaxy Z Fold4搭載了多個自家組件，以及幾乎所有主要零件都由南韓企業包辦，除了手機芯片是採用美國高通產品，其他如摺疊手機的核心摺疊OLED屏幕、記憶體芯片都是三星電子產品，電池則為另一南韓企業LG能源解決方案提供。該款手機的「本土製」零件佔比約50%，也是iPhone的兩倍。

至於iPhone 14 Pro Max的零件成本則為501美元（約3,897港元）。按照國家和地區，iPhone 14 Pro Max的各項零件中，美國約佔32.4%，南韓佔24.8%，日本佔 10.9%，台灣佔7.2%，中國內地佔3.8%，其他（不明）則佔20.9%。

責任編輯：張寶燕

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