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KOL開箱2.7萬元Dior聖誕倒數日曆 拆到第6日感中伏

環球社會熱點 09:05 2022/12/14

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奢侈品牌Chanel去年推出的聖誕倒數日曆成為一時熱話，不少名人開箱後都大感失望。今年輪到另一品牌Dior出事，有外國KOL（意見領袖）分享Dior售價超過2.7萬港元的限量版聖誕倒數日曆開箱片，拆到第6日的禮物就忍不住慨嘆中伏。

《E.T.》原版模型拍賣 成交價料最高破2000萬 【下一頁】

Dior今年推出的聖誕節限量版倒數日曆外型精緻，採用白色純木盒子配上藝術家Pietro Ruffo 創作的圖案，代表Dior位於巴黎蒙田大道30號的旗艦店。

開箱過程點中伏？網民點回應？

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有別於普通版倒數日曆，Dior在限量版日曆特意獻上奢華系列La Collection Privée的香氛，包括4款正裝40毫升香水，及另外8款7.5毫升的迷你香水，是整份倒數日曆的重頭戲。

一名美國美妝界KOL Jackie Aina就以3,500美元（約2.73萬港元）購入限量版倒數日曆，並在短片平台TikTok拍片分享開箱過程。

 Jackie拆頭5日的產品時，分別拆出Dior奢華系列La Collection Privée的香水、香皂和香薰蠟燭，似乎頗滿意。

她拆到第6日時發現抽屜較大，就滿心歡喜地打開，但發現抽屜内只有一個銀色蓋子。

Jackie隨即將蓋放在剛拆出的香薰蠟燭上，語氣難掩失望地向粉絲表示應該只是一個蠟燭蓋。

哈里疑指控王室寧講大話保護威廉 慨嘆無同等待遇 【下一頁】

她周一（12日）再發布另一段視頻，拆完倒數日曆内的其餘產品，然後表示倒數日曆沒有自己想象中那麽好。

Jackie抱怨其中4份產品為Dior的迷你香水，香味雖然不俗，但在Dior網店購物也能收到迷你香水作贈品。她質疑Dior不應將這類產品放入倒數日曆。

很多網民都一面倒批評這款倒數日曆，有人嘲笑Dior用倒數日曆内的整整一格來放一個蠟燭蓋。但這個倒數日曆要價2.73萬港元，香薰蠟燭本體不應與蠟燭蓋分開兩格擺放來濫竽充數。

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責任編輯：鄭錦玲

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