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【安心出行】安心出行明起取消　有食肆即收更多預約

商業 19:01 2022/12/13

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有業界代表反映，政府公佈相關措施後已有食肆收到更多冬至晚市預約。（資料圖片）

政府宣布，市民明日（14日）起毋須掃瞄「安心出行」，惟進入食肆仍雖保留「疫苗通行證」。有業界代表反映，措施公佈後便立即收到更多預約查詢，主要預訂冬至的座位。

【日本出口】日本產番薯需求激增　往香港等地出口額達1.3億元

香港餐飲管理協會會長楊位醒表示，政府公佈相關措施後已有食肆收到更多冬至晚市預約，認為「鬆綁」對消費者吸引力頗大。「冬至是業界的黃金旺季，措施來得算及時。」

他指出，措施令經營者及消費者均受惠，料消費效應可由冬至帶旺至聖誕及農曆新年。「今年年初的餐飲業受第5波疫情影響幾近停擺，失去春茗等大量收入。觀望明年，若防疫措施可再進一步放寬，保守估計下，下年1月農曆新年的業界生意額可望按年升2至3%」。

關鍵始終是通關

楊期望，未來政府可逐步再放寬各項限制，並認為只有通關才可真正填補本港外遊客帶走的消費力，冀健康驛站名額可由2000個，增加至起碼5000個。

位於中環的Zenon Café，其負責人梁小姐同樣認為，惟有通關幫助最大。她表示，取消安心出行對業界的幫助未必太大，認為只有通關才看可到生意額顯著增長。「疫前旅客佔生意額約5成，如果可在農曆新年前通關，餐飲業才有救。」

零售業及旅遊業同受惠

澳洲會計師公會大中華區分會會長黃以東則表示，措施對本地零售業及旅遊業有正面積極作用，加上正值一年一度聖誕假期消費旺季，估計將增加本地人及遊客消費意慾，有助帶動餐飲及零售業，認為政策合時宜，對本港經濟有正面及積極作用。

【奢侈品市場】報告：奢侈品銷售額反彈　全球百強有73間錄增長

【2023經濟前瞻】人材短缺成明年企業最大挑戰 要靠創新與科技翻身

記者：李智美、楊嘉軒

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